ما هي حقيقة تشفير الدوري السعودي في الموسم القادم؟

انتشرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة تشير إلى تشفير الدوري السعودي بدايةً من الموسم القادم 2021-2021، فما هي حقيقة هذه الأنباء؟

أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة قبلة لجميع عشاق كرة القدم في الخليج والعالم العربي، حيث استقطب العديد من النجوم الذين لهم باع في الدوريات الأوروبية.

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لدوري المحترفين السعودي منذ أن تحول إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد أن كان ينقل على شبكة MBC Pro.

أثيرت موجة من الجدل في الأيام الأخيرة بعد خروج أخبار تشير إلى أن دوري المحترفين سيخضع للتشفير في الموسم القادم، فهل يتم تشفير الدوري السعودي؟

ما هو موعد بداية الدوري السعودي 2021-2022؟

ما هي حقيقة تشفير الدوري السعودي؟

كانت الشرارة الأولى للجدل في 23 يونيو، حيث فجر الإعلامي السعودي عبد العزيز الغيامة مفاجأة قوية تشير إلى أن الدوري السعودي سيعود للتشيفر من جديد.

وكتب الغيامة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحسب معلومات وثيقة الإطلاع فإن مجموعة قنوات MBC ستكون الناقل التليفزيوني الحصري لدوري المحترفين اعتباراً من الموسم المقبل".

وأضاف: "منصة شاهد التابعة لـMBC قد تفوز بالعقد الحصري لبث المباريات إن سارت المفاوضات كما كانت في الأسابيع الماضية، المنصة قد تكون هي شبكة المستقبل".

شاهد|



بحسب معلومات وثيقة الإطلاع فإن مجموعة قنوات MBC ستكون الناقل التلفزيوني الحصري لدوري المحترفين السعودي اعتباراً من الموسم المقبل.



منصة شاهد التابعة لـMBC قد تفوز بالعقد الحصري لبث المباريات "إن" سارت المفاوضات كما كانت في الأسابيع الماضية.



المنصة قد تكون هي شبكة المستقبل — عبد العزيز الغيامة (@ALGHIAMAH) June 23, 2021

بعد هذه التغريدة بثلاثة أيام، نفى الإعلامي عبد الله المجحم عبر تويتر أيضًا تشفير الدوري السعودي الموسم القادم، وأكد أن القنوات الرياضية السعودية ستظل الناقل الحصري له.

وكتب المجحم على تويتر: "الكثير يسألوني عن الدوري السعودي الموسم القادم، هل سيتم تشفيره وهل سيكون شركة ناقلة لمباريات الدوري وهل تم مع قنوات أخرى مثل MBC؟".

وأجاب في نقاط: "لا لن يشفر. الدوري حتى الآن على قنوات السعودية الرياضية.لا أحد يتبع الإشاعات من أحد حتى يتم الإعلان من المصدر".

الكثير يسألوني عن الدوري السعودي الموسم القادم هل سيتم تشفيره وهل سيكون شركة ناقلة لمباريات الدوري وهل تم مع قنوات أخرى مثل Mbc؟



١ - لا لن يشفر

٢- الدوري حتى الان على قنوات السعودية الرياضية

٣- لاحد يتبع الإشاعات من احد حتى يتم الإعلان من المصدر الاول — عبدالله المجحم (@abudallh00mar) June 26, 2021

لم تخرج أي إجابة بالنفي أو الإثبات من أي مسؤول رسمي في الرياضة السعودية، بل زاد الجدل مع بعد إجابة مساعد وزير الرياضة ورئيس رابطة المحترفين عن سؤال وجه إليهما في هذا الصدد.

ماذا قال مساعد وزير الرياضة عن تشفير الدوري السعودي؟

تواصلت الرياضية مع عبد العزيز باعشن مساعد وزير الرياضة والمدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية، وقامت بسؤاله عن حقيقة تشفير الدوري السعودي انطلاقًا من الموسم القادم.

فاجأ باعشن الجميع وامتنع عن الإجابة، وهو الأمر الذي زاد من الغموض والضبابية المحيطة بذلك الملف المهم.

ماذا قال رئيس رابطة المحترفين عن تشفير الدوري السعودي؟

تواصلت الرياضية مع عبد العزيز العفالق رئيس رابطة المحترفين أيضًا، وهذه المرة لم يرفض الإجابة أو التعليق، لكن إجابته لم تُخدم نيران الجدل.

وقال العفالق: "لم يناقش معي أي أحد كان هذا الملف. ليس لدي معلومات حول الناقل التلفزيوني للدوري في الموسم المقبل، إذا كان لديكم معلومات أمدونا بها فضلًا، فأنا لا أعرف شيئًا في هذا الموضوع حتى الآن".

متى يبدأ الدوري السعودي 2022؟

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه على تويتر في مارس 2021، أن بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي ستكون في 12 أغسطس 2021.

لم يعلن الحساب الرسمي عن موعد نهاية الموسم، لكن من المتوقع أن ينتهي في موعده الطبيعي في مايو 2022.