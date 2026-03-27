مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومواعيد المباريات النهائية

فيما يلي نتائج مباريات تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) المؤهلة لكأس العالم.
المسار أ
إيطاليا - أيرلندا الشمالية 2-0
56' تونالي، 80' كين
ويلز - البوسنة والهرسك 1-1 (2-4 بركلات الترجيح)
51' جيمس (و)، 87' دزيكو (ب)
النهائي
البوسنة والهرسك - إيطاليا (زينيتسا، 31 مارس الساعة 20:45)
ستنضم الفائزة إلى المجموعة A في كأس العالم، التي تضم كندا وقطر وسويسرا.
المسار ب
أوكرانيا - السويد 1-3
6' و51' وركلة جزاء جيوكيريس (س)، 90' + 1 بونومارينكو (أو)
بولندا - ألبانيا 2-1
42' هوكسا (أ)، 63' ليفاندوفسكي (ب)، 73' زيلينسكي (ب)
النهائي
السويد - بولندا (سولنا، 31 مارس الساعة 20:45)
ستنضم الفائزة إلى المجموعة F في كأس العالم، التي تضم هولندا واليابان وتونس. -
تركيا - رومانيا 1-0
53' كاديوغلو
سلوفاكيا - كوسوفو 3-4
6' فالينت (س)، 21' هوزدا (ك)، 45' هاراسلين (س)، 47' أسلاني (ك)، 60' موسليا (ك)، 72' هاجريزي (ك)، 90' + 4 ستريليك (س)
النهائي
كوسوفو - تركيا (بريشتينا، 31 مارس الساعة 20:45)
ستنضم الفائزة إلى المجموعة D في كأس العالم، التي تضم الولايات المتحدة وباراغواي وأستراليا. -
مسار المجموعة D
الدنمارك - مقدونيا الشمالية 4-0
49' دامسغارد، 58' و59' إيساكسن، 76' نورغارد
التشيك - أيرلندا 2-2 (4-3 بركلات الترجيح)
19' باروت (أ)، 23' هدف ذاتي كوفار (أ)، 27' ركلة جزاء شيك (ت)، 86' كريتشي (ت)
النهائي
الجمهورية التشيكية - الدنمارك (براغ، 31 مارس الساعة 20:45)
ستنضم الفائزة إلى المجموعة A في كأس العالم، التي تضم المكسيك وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية.