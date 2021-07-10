ما هي تفاصيل معسكر ومباريات الأهلي السعودي التحضيرية للموسم الجديد؟

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الأهلي السعوديللموسم الجديد من الدوري السعودي، جدول المباريات الودية للراقي، مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

مع اقتراب بداية الدوري السعودي 2022، تبدأ فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في إقامة معسكراتها التحضيرية للموسم الجديد.

مر الموسم الماضي للأهلي السعودي بمنحنياتٍ عديدة، ففي النصف الأول كان أحد المنافسين وبقوة على اللقب، لكنه تراجع كثيرًا في النصف الثاني وأنهى في المركز الثامن.

خرج من كأس الملك مبكرًا من المباراة الأولى على يد العين الذي صعد الموسم الماضي وهبط سريعًا، وخرج من دوري أبطال آسيا بعد حصوله على المركز الثالث في مجموعته.

ما هي صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن رحل؟

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 12 أغسطس 2021 الموافق 4 محرم 1443، وقبل بدايته تعرف على استعدادات الأهلي السعودي له.

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متى تبدأ تحضيرات الأهلي السعودي للموسم الجديد؟

بدأت تحضيرات الأهلي السعودي للموسم الجديد في 1 يوليو 2021، حيث بدأت بالتجمع في مقر النادي وإجراء الفحوصات الطبية ومسحة الكورونا.

التدريبات بدأت مباشرةً في اليوم التالي في الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية، وتغادر البعثة للمعسكر الخارجي في 11 يوليو 2021.

برنامج الفريق الأول لكرة القدم استعداداً لبدء منافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/2021 ⚽️💚 #الأهلي pic.twitter.com/FDvnJreGP4 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) June 29, 2021

أين يقام معسكر الأهلي السعودي الإعدادي للموسم الجديد؟

سيقام المعسكر الإعدادي للأهلي السعودي في مدينة طبرقة التونسية، وسيخوض خلاله الفريق 4 مبارياتٍ ودية تحددت واحدة منها فقط حتى الآن.

ومن المقرر أن تعود البعثة لجدة يوم السبت 31 يوليو 2021،وسيخوض الراقي بعض المباريات قبل بداية الموسم.

جدول مباريات الأهلي السعودي التحضيرية للموسم الجديد

من المقرر أن يخوض الأهلي السعودي من 5 إلى 7 مبارياتٍ ودية قبل بداية الموسم الجديد، وذلك كما أشارت عدد من التقارير.

في معسكر طبرقة في تونس، سيخوض الراقي 4 مباريات، تحددت واحدة فقط منها ستكون في 18 يوليو ضد نادي النجم الساحلي.