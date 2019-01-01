مباراتي الزمالك المؤجلتين - الكشف مواعيد مباريات الجولة الأخيرة وبعض المؤجلات

لجنة المسابقات لم تكشف الستار عن كافة مباريات الجولة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، بجانب بعض المباريات المؤجلة.

اللجنة حددت يوم 30 من مايو الجاري موعدًا لمواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، والمؤجلة من الجولة الـ31، على استاد بتروسبورت، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

فيما أختير يوم 3 يونيو المقبل موعدًا ليلاقي الزمالك أحد فريقي الجونة (الجولة الـ33) أو حرس الحدود (الجولة الـ30)، في العاشرة مساءً، على أن يتحدد الطرف الثاني بعد مواجهتي بيراميدز أمام حرس الحدود، والجونة أمام الإسماعيلي.

أما مواجهة بيراميدز أمام الحرس بالجولة الأخيرة، فتحدد لها يوم 30 من مايو الجاري، على ملعب حرس الحدود، في تمام العاشرة مساءً.

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فيما جاءت مواعيد باقي المباريات كالتالي:

الجونة × الإسماعيلي - 27 مايو - استاد الجونة - 10:00 مساءً

النجوم × إنبي - 27 مايو - استاد بتروسبورت - 10:00 مساءً

مصر للمقاصة × طلائع الجيش - 27 مايو - استاد المقاولون العرب - 10:00

الداخلية × المصري - 27 مايو - استاد الجيش بالسويس - 10:00 مساءً

بتروجيت × المقاولون العرب - 3 يونيو - استاد الجيش بالسويس - 10:00 مساءً

الإنتاج الحربي × وادي دجلة - 3 يونيو - استاد كلية الشرطة - 10:00 مساءً

الاتحاد السكندري × سموحة - 3 يونيو - استاد حرس الحدود - 10:00 مساءً

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب بـ73 نقطة من 31 مباراة، يليه الزمالك وبيراميدز بـ66 لكل منهما، وإن كان الأبيض خاض 29 مباراة فقط، ولعب الأزرق 32 مباراة.

أما الداخلية والنجوم فهبطا رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية، فيما تصارع ستة فرق شبح الهبوط.