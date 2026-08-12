



وديات الأندية - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 10:45

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ضد ميلان يوم 15 أغسطس 2026 عند الساعة 11:45 بتوقيت EST و15:45 بتوقيت GMT.

مراجعة موسم 2025-26

أنهى يونايتد موسم 2025-26 من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، بفارق سبع نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. وفاز يونايتد في خمس من آخر ست مباريات له ليضمن مكانه في دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام عامين عن نخبة المسابقة القارية. وتألق صانع الألعاب البرتغالي برونو فرنانديز مع يونايتد، بعدما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز. وصنع 21 هدفًا لزملائه في الموسم الماضي في دوري الأضواء الإنجليزي.

عاش ميلان موسم 2025-26 مخيبًا للآمال، إذ أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس، وهو ما كان كافيًا فقط لحجز مكان في الدوري الأوروبي هذا الموسم. وهذا يعني الآن غيابًا لعامين عن دوري أبطال أوروبا، لذا من العادل القول إن مساري الفريقين يسيران في اتجاهين متعاكسين.

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ماذا أضاف مانشستر يونايتد وميلان في سوق الانتقالات؟

عزز يونايتد خط وسطه بصفقتين كبيرتين بضم يوري تيليمانس من أستون فيلا وأندري سانتوس من تشيلسي. ويضيف كارل دارلو خبرة إلى مركز حراسة المرمى، بينما يصل الكولومبي كريستيان أوروزكو، البالغ 18 عامًا، باعتباره موهبة واعدة في مركز لاعب الارتكاز الدفاعي.

أنفق ميلان بسخاء من أجل التعاقد مع المهاجم البرتغالي غونزالو راموس من باريس سان جيرمان. كما ضم أيضًا قلب الدفاع الإسباني ماريو جيلا من لاتسيو، وقلب الدفاع الأيسر سانخون دياوارا، البالغ 20 عامًا، من تروا الفرنسي.

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التشكيلتان الأساسيتان المحتملتان

مانشستر يونايتد (4-2-3-1): هيتون؛ مزراوي، ماغواير، هيفن، شو؛ ماونت، سانتوس؛ أماد، لايسي، دورغو؛ مبويمو.

ميلان (3-4-2-1): تورياني؛ تيراتشيانو، دي وينتر، بافلوفيتش؛ تشوكويزي، مودريتش، كوموتو، إستوبينيان؛ لياو، لوفتوس-تشيك؛ كاماردا.

أخبار الفريقين والقائمتان

لا تتوفر حاليًا أي أخبار عن الفريقين قبل هذه المباراة. وستُضاف المعلومات المتعلقة بالإصابات والإيقافات والتشكيلات المحتملة مع اقتراب موعد انطلاق اللقاء حالما تصبح متاحة.

وينطبق الأمر نفسه على ميلان، إذ لم تُقدَّم في هذه المرحلة أي تفاصيل مؤكدة بشأن القائمة أو تحديثات الجهاز الفني. عُد لاحقًا للاطلاع على آخر المستجدات قبل المباراة.

الحالة

يدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة بسجل متباين لكنه مشجع في فترة الإعداد للموسم. فعبر آخر خمس مباريات، فاز في ثلاث وتعادل في واحدة وخسر واحدة، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا ثلاثة أهداف. وانتهت آخر مبارياته بالتعادل 1-1 مع باريس سان جيرمان، بينما يُظهر الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد والانتصار الساحق 5-0 على روزنبورغ قدرته الهجومية. أما الهزيمة الوحيدة فجاءت أمام ريكسهام بنتيجة 1-0، وكانت انتكاسة مبكرة في فترة ما قبل الموسم.

وتروي آخر خمس مباريات لميلان قصة مختلفة. فقد فاز مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر مرتين، واستقبل سبعة أهداف خلال تلك السلسلة. وكانت آخر نتائجه الخسارة 3-0 أمام تشيلسي، كما سقط أيضًا أمام كالياري 2-1 في آخر مباراة له في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي. ويُكمل التعادل 2-2 مع سيلتيك والتعادل 1-1 أمام إنتر فترة إعداد افتقدت إلى الثبات.

السجل المباشر

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الأوروبي في مارس 2021، حين فاز مانشستر يونايتد 1-0 على ملعب سان سيرو. وانتهت مباراتا تلك المواجهة بتأهل يونايتد، بعدما تعادل 1-1 على ملعب أولد ترافورد في مباراة الذهاب. وعبر المباريات الخمس المباشرة في مجموعة البيانات، فاز يونايتد ثلاث مرات وتعادل مرة واحدة، بينما حقق ميلان فوزًا واحدًا. وكانت النتيجة الأكثر تفوقًا هي انتصار يونايتد 4-0 على أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا في مارس 2010.

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