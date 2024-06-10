"لدي فضول لمتابعة هذا المنتخب في اليورو" .. أنشيلوتي يصدم إيطاليا ويكشف عن مفاجأة مدوية في مستقبل توني كروس

نجم الوسط الألماني كان قد أعلن اعتزاله اللعب

فجر كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد مفاجأة مدوية بشأن مستقبل نجم وسط الفريق، توني كروس، الذي أعلن اعتزاله اللعب بنهاية الموسم المنتهي حديثًا.

كروس كان قد صدم الجميع بإعلان اعتزاله معللًا ذلك برغبته الخروج من الملعب وهو في أفضل مستوياته حتى لا يذكره الناس بصورة مختلفة، وذلك رغم تلقيه عديد العروض من أوروبا والسعودية وأمريكا ورغم رغبة ناديه في تجديد عقده لموسم إضافي على غرار زميله لوكا مودريتش.

المدرب الإيطالي فاجأ الجميع بالإشارة خلال حواره مع صحيفة "إل جورنال" الإيطالية إلى إمكانية عودة كروس للريال خلال يناير القادم، إذ قال "مودريتش مثال فريد على الجودة والاحترافية، كروس قرر التوقف لسوء الحظ، هو شخص ألماني في قراراته، اعتزل اللعب لكنه سيُواصل التواجد في مدريد. أخبرته أننا سنتحدث معه من جديد في الخريف حال غير رأيه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدرب الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ65 تحدث عن بطولة يورو 2024 التي ستنطلق بعد أيام قليلة في ألمانيا، وقد أكد فضوله لمتابعة المنتخب المضيف فيما صدم الجمهور الإيطالي بشأن فرص الأدزوري في الحفاظ على لقبه.

إذ قال "أشعر بالفضول الشديد لمتابعة منتخب ألمانيا على أرضه، لديهم فريق مثير للاهتمام. إيطاليا؟ أعتقد أننا افتقرنا إلى تغيير الأجيال بعد الفوز بالنسخة الأخيرة، لذا لا أعلم حقًا ما هي فرصنا في البطولة".