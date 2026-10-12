مباراة دون جماهير.. المنتخب الألماني ينتظر عقوبة خصمه بترقب!

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة مالية قيمتها 50,000 يورو على الاتحاد الصربي لكرة القدم، وأمره بخوض مباراة واحدة دون جمهور، بعد التصرفات العنصرية والتمييزية التي أقدم عليها جماهيره خلال مباراتي اليونان (1-2) وهولندا (1-2). وستكون المباراة المقبلة لصربيا على أرضها أمام ألمانيا على ملعب رايكو ميتيتش في 13 نوفمبر.

وعلى الرغم من العقوبة، لا يزال الاتحاد الصربي يسعى إلى إيجاد حل وسط. وقال في بيان إنه يحاول الحصول على تصريح يسمح بحضور الأطفال على الأقل. كما تتضمن الخطط السماح بدخول 2,000 مشجع ألماني.

وكان جمهور صربيا قد مُنع بالفعل من حضور مباراته الأولى أمام ألمانيا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ. وقد فرض الاتحاد الأوروبي تلك العقوبة في ديسمبر 2024، بعد أن حاول مشجعون صرب إحراق علم ألبانيا قبل بضعة أسابيع من ذلك، خلال مباراة دوري الأمم في سويسرا (1-1) في نوفمبر 2024.

وبموجب العقوبة، أمر الاتحاد الأوروبي أيضًا بإغلاق جزئي للملعب في مباراتين لصربيا على أرضها في منافسات الاتحاد الأوروبي، ومنع بيع تذاكر المدرجات المخصصة للزوار لجماهير صربيا في مباراتين خارج أرضها في منافسات الاتحاد الأوروبي. وكانت الأولى في النمسا في مارس 2025 في إطار ملحق دوري الأمم، أما الثانية فكانت الخسارة الأخيرة 0-2 في ميونخ. كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قيمتها 80,000 يورو.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الثانية من المستوى الأول لدوري الأمم بعد أربع جولات، برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف اليونان وهولندا، المتصدرين. وتقبع صربيا في ذيل المجموعة دون أي نقطة.

Getty Images

وبعد ثلاثة أيام من المباراة في صربيا، يواجه منتخب ألمانيا بقيادة مدربه الجديد يورجن كلوب غريمه التقليدي هولندا على ملعب الأولمبياشتاديون في برلين، في مباراته الأخيرة بدور المجموعات.