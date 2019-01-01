مباراة درامية – الأهلي يخطف التعاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة

إثارة اللقاء امتدت إلى اللحظات الأخيرة من اللقاء

نجح الأهلي، في تخطي نظيره التعاون بمباراة مثيرة انتهت بفوز الراقي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما، في الجولة الـ 17 من الدوري السعودي.

شوط المباراة الأول لم يشهد أي هجمات خطرة من الجانبين، قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق، نجح عبد الفتاح عسيري في تسجيل الهدف الأول للأهلي، بكرة رأسية بعد عرضية من عمر السومة.

وبعد لحظات من انطلاق الشوط الثاني، يحتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون ولكنه تقنية الفار تلغيها، قبل أن يسجل إبراهيم الزبيديي هدف التعادل في الدقيقة 56 بركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء.

وبعد أربع دقائق، سجل التعاون الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة منظمة أنهاها جهاد الحسين ببراعة في شباك العويس.

واستمرت المباراة في إثارتها، حيث احتسب الحكم الإنجليزي مارك كلاتينبرج ركلة جزاء للراقي في الدقيقة 62، تقدم لها دجانيني ووضعها في الشباك.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق، يحتسب الحكم ركلة جزاء جديدة للأهلي بعد تدخل على عبد الفتاح عسيري، ويتقدم لها عمر السومة معلناً عن الهدف الثالث.

وبعد هدف السومة بخمس دقائق، يستغل هيلدون خطأ قاتل في عبد الرحمن غريب في إبعاد الكرة، ليسجل الهدف الثالث لفريقه.

وقبل النهاية بقليل، نجح دجانيني في تسجيل هدف المباراة الأخير، وسط اعتراضات من لاعبي التعاون، ولكن الحكم يعتمد الهدف بعد اللجوء لتقنية الفيديو.