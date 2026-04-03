مباراة «جو أهيد» و«ناك» قد تُؤجل: عواقب وخيمة على بقية الموسم

تعتقد صحيفة «دي تيليغراف» أن مباراة «جو أهيد إيجلز» و«ناك» (6-0) ستُعاد بسبب فضيحة جوازات السفر. وتشير الصحيفة إلى أن الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) ليس لديه خيار آخر وفقًا للوائح.

قبل ثلاثة أسابيع، كشف بودكاست "De Derde Helft" فجأة أن الظهير الأيسر لفريق Go Ahead Eagles، دين جيمس، لم يكن مؤهلاً على الإطلاق للعب في المباراة التي أقيمت في ديفينتر.





فالظهير الأيسر يحمل جواز سفر إندونيسي، لأنه يلعب أيضًا في المنتخب الوطني لتلك الدولة. وعندما حصل على تلك الجنسية، سقطت صلاحية جواز سفره الهولندي، مما جعله بحاجة إلى تصريح عمل للعب. وهو لم يكن يمتلكه.

في حين أشارت إدارة الدوري، ردًا على طعن نادي NAC في الهزيمة 6-0 أمام Go Ahead، إلى رغبتها في الإبقاء على النتائج، فإن السؤال هو ما إذا كان هذا القرار سيبقى ساريًا.

وكتبت الصحيفة: "إذا توصلت هيئة كرة القدم المحترفة إلى استنتاج مفاده أن دين جيمس لم يكن مؤهلاً للعب، فمن المحتمل ألا تتمكن إدارة الدوري من تجاهل طلب إعادة المباراة استناداً إلى اللوائح".

"تنص لوائح الاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) على أن تجاهل مثل هذا الطلب لا ينطبق إذا كان الأمر يتعلق بالصعود أو الهبوط. وما إذا كان الأمر سيقتصر على تلك المباراة الواحدة، فهذا أمر غير مؤكد أيضًا."

كما تكتب صحيفة "دي تيليغراف" أن أندية NAC وهيراكليس وتوب أوس تتعرض حالياً لانتقادات شديدة. فقد حاولت الأندية الثلاثة تحقيق مكاسب رياضية من فضيحة جوازات السفر، وهو أمر يُحسب عليها بشدة من قبل المنظمات الأخرى لكرة القدم الاحترافية في هولندا.



