مباراة الألمان في أياكس.. تير شتيجن يمحو خطيئة براندت بعد كسر العقدة!

عاش فريق أياكس أمستردام أمسية هولندية خاصة كان بطلاها الثنائي الألماني يوليان براندت ومارك أندريه تير شتيجن، بعدما قادا الفريق لتحقيق انتصار صعب ومهم خارج الديار على حساب سبارتا روتردام بنتيجة هدفين مقابل هدف، لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الهولندي.





براندت يفك العقدة ويصنع الفارق هجوميًا

شهدت المواجهة كسر براندت لعقدة لازمته طويلًا منذ انضمامه إلى أياكس مطلع الموسم قادمًا في صفقة انتقال حر، إذ نجح صانع الألعاب الألماني في تقديم أول تمريرتين حاسمتين له بقميص الفريق الهولندي.

وافتتح أياكس التسجيل في الدقيقة 22 بعد تبادل كروي مميز بين برادنت والمغربي الشاب عبد الله وزان، انتهى بتسديدة متقنة سكنت الشباك، وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات عاد براندت ليقود هجمة مرتدة سريعة أنهاها المهاجم تولو أروكوداري بهدف ثان في الوقت بدل الضائع.

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وقدم لاعب الوسط الدولي أرقامًا مميزة عكست فاعليته الكبيرة في إدارة اللعب، حيث لمس الكرة 77 مرة، وقدم 5 تمريرات مفتاحية لزملائه، مع دقة تمرير بلغت 90 بالمئة بعد إتمامه 60 تمريرة صحيحة من أصل 67، كما وصلت دقة تمريراته في نصف ملعب الخصم إلى 93 بالمئة.

تير شتيجن ينقذ الموقف بعد هفوة غير متوقعة

رغم التألق الهجومي لبراندت، إلا أن الدقيقة 59 كادت تقلب الموازين حين ارتكب خطأ فادحًا بتمريرة غير منضبطة بالقرب من منطقة جزاء فريقه، وصلت مباشرة إلى مهاجم سبارتا ميتشل فان بيرجن الذي انفرد بالمرمى تمامًا.

لكن الحارس الألماني تير شتيجن تدخل ببراعة وتصدى لتسديدة فان بيرجن حارمًا أصحاب الأرض من التعادل، ليتوجه نحوه براندت فورًا ممتنًا لإنقاذه من عواقب تلك الهفوة.

وواصل تير شتيجن حضوره القوي طوال اللقاء بتصديه لثلاث كرات حاسمة داخل منطقة العمليات، ليكون سدًا منيعًا أمام محاولات التعديل حتى إطلاق صافرة النهاية.

أياكس يقفز في جدول الترتيب ويطارد الصدارة

حمل هذا الفوز أهمية مضاعفة لأياكس، إذ نجح في تخطي منافسه آيندهوفن في جدول الترتيب مستغلًا تعثر الأخير بالتعادل أمام فينورد بهدف لمثله، ليقلص الفارق مع المتصدر القادم من روتردام إلى ثلاث نقاط فقط ويشعل الصراع على قمة الدوري الهولندي.