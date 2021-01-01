مبابي يوجه صدمتين لريال مدريد

احتفل بالمباراة رقم 150 مع باريس سان جيرمان

رسالة غامضة خرج بها المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، تشير إلى اقترابه من رفض الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

باريس سان جيرمان في محادثات مستمرة مع المهاجم الشاب، من أجل التوقيع على عقد جديد، بدلًا من عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو 2022.

مبابي احتفل بالمباراة رقم 150 له مع النادي الفرنسي، بالتسجيل في شباك مارسيليا، ليشارك هذه اللحظة مع جماهير الفريق بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ونشر اللاعب صورة له خلال احتفاله بالهدف وعلق عليها:"هنا باريس".

وقال مبابي في تصريحات صحفية أخرى:"لقد لعبت بالفعل 150 مباراة مع باريس سان جيرمان، هو شرف لي، أريد أن ألعب أكثر من ذلك وآمل أن يلعب الكثيرون هنا".

الجميع فسر هذه الجملة بأن اللاعب قرر البقاء مع النادي، وعدم الرحيل الصيف القادم، ليغلق الباب أمام ريال مدريد وليفربول وجميع الأندية المهتمة بضمه.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل الجزء الثاني من جملة مبابي، تم تفسيره باقتراب باريس من التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال.

ويأتي ذلك وسط الأنباء المنتشرة حول تفاوض النادي الفرنسي من أجل جلب قائد الفريق الإسباني في صفقة انتقال حر الصيف القادم.

ومن المقرر تصبح الصورة أكثر وضوحًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط توقعات قوية بتجديد عقد مبابي مع باريس ورحيل راموس عن ريال إلى النادي الفرنسي.



