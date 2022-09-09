أزمة جديدة .. مبابي يوبخ حكيمي : أسفك لن يكفي!

لقطة أخرى لم تعجب الجماهير

ينتقل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من أزمة إلى أخرى خلال الفترة الأخيرة، وهذه المرة مع صديقه وزميله في باريس سان جيرمان وهو أشرف حكيمي.

اللاعب قام برفض الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف بالمجان، ليقرر البقاء مع باريس حتى 2025 بعقد مالي ضخم هو الأغلى بالتاريخ، وبعد هذه الخطوة أصبح البعض يعتقد أن مبابي يحظى بصلاحيات ضخمة داخل النادي الفرنسي.

وتعرض اللاعب للعديد من الاتهامات بالأنانية وسوء التعامل مع زملائه بالنادي، بظهور لقطة جمعته بحكيمي في إحدى مواجهات باريس من الموسم الماضي لتثير الجدل حول هذه الحقيقة.

ماذا حدث بين مبابي وحكيمي؟

تم التقاط مقطع فيديو من خلال "أمازون برايم" يظهر فيها مبابي وهو يوبخ المدافع المغربي خلال إحدى المباريات التي ظهرت وكأنها من الموسم الماضي.

وظهر الثنائي وهما يتناقشان بخصوص لقطة لم تكن فيها الأمور على ما يرام في الملعب، وتسببت في ضياع هجمة خطيرة على الفريق الفرنسي.

وظهر حكيمي يقول لمبابي في مقطع الفيديو:"لو كان الأمر كما تقول، أنا آسف".

ورد عليه زميله:"لا يكفي أن تقول آسف، يجب أن تلعب تمريرة جيدة".

الأزمات مستمرة

المهاجم البالغ من العمر 23 سنة تورط في مشكلة أخرى مع زميله نيمار ببداية الموسم الحالي بسبب تسديد ركلات الجزاء، والآن تظهر هذه الأزمة مع حكيمي زميله الأقرب في غرفة ملابس النادي.

وتسبب رد مبابي على حكيمي، في هجوم كبير على الدولي الفرنسي من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بالأنانية وعدم التعامل مع اللاعبين بفريقه بطريقة جيدة مثلما حدث مع نيمار.

ويأتي ظهور هذه الواقعة بعد أيام قليلة فقط من سخريته مع مدربه كريستوف جالتييه من أزمة توفير الطاقة في فرنسا، بالإضافة للاتهامات الموجهة لبول بوجبا زميله في منتخب الديوك بالاستعانة بمشعوذ من أجل إلحاق الضرر بالمهاجم الشاب.