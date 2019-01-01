ليج 1

مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الفرنسي

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(C)Getty Images
رقم غير مسبوق منذ أكثر من 10 سنوات

واصل اليافع الفرنسي كيليان مبابي تحطيم الأرقام القياسية على طريقته الخاصة، بعد مشاركته في التشكيلة الأساسية لباريس سان جيرمان في المباراة الجارية الآن ضد تولوز في الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي.

وسجل بطل العالم حضوره رقم 100 على مستوى الليج1، ليصبح أصغر لاعب فرنسي يصل لهذا الكم من المشاركات في الدوري، منذ أن فعلها مواطنه جيرمي مينيز في ديسمبر 2007.

وحقق مبابي هذه الإنجاز بعمر 20 عامًا وثمانية أشهر، بفارق شهر واحد عن لاعب ميلان السابق.

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الجدير بالذكر أن القادم من موناكو قبل عامين، فاز بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي، برصيد 33 هدفًا.

 

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