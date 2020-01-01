مبابي يُهدد أوروبا: باريس سان جيرمان سيرد على هزيمته من مانشستر يونايتد بقوة

تصريحات تُظهر شخصيته القوية..

شدد كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على أن فريقه يُدرك جيدًا كيف يتعامل مع السقوط المبكر في دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن القادم سيكون أفضل للنادي الفرنسي.

وتلقى بي آس جي هزيمة قد تكون قاسية بعض الشيء على يد مانشستر يونايتد بهدفين لهدف في حديقة الأمراء، بالمباراة الافتتاحية لدور المجموعات من دوري الأبطال.

الآن تستعد كتيبة توماس توخيل لمواجهة باشاك شهير التركي الذي هُزِم من لايبزيج بهدفين نظيفين الجولة الماضية، ويؤكد مبابي أن فريقه سيرد بقوة على السقوط أمام المانيو.

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الدولي الفرنسي في تصريحات للموقع الرسمي لباريس قال "هذه ليست المرة الأولى التي نخسر فيها المباراة الأولى بالمجموعات، نعرف كيف نتصرف جيدًا في هذه المواقف".

كما تابع "المباريات تتبع بعضها وسنحاول الفوز في إسطنبول من أجل تكريم القميص والنادي. جميع المباريات مهمة، ولكن عندما تلعب كل يومين أو ثلاثة تكون الأمور أصعب حتى لو كنت الخصم الأقوى".

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ودافع صاحب الـ20 عامًا عن البداية المتواضعة لبي آس جي هذا الموسم محليًا وأوروبيًا، فقال "كانت البداية صعبة جسديًا ولكن قبل ذلك عقليًا، حيث لم يكن لدينا وقت للاستعداد".

واستطرد "عدنا من النهائي في نهاية أغسطس ثم التحقنا بالمنتخبات ثم ضربنا فيروس كورونا. كان عامًا فريدًا وعلينا التكيف معه، لكن عقليًا فمن الصعب الخروج منه".

"العديد منّا يشعر بهذا، إنه ليس موسمًا جديدًا، يبدو وكأن الموسم الماضي ممتدًا حتى الآن، بالنسبة لي، نحن في المباراة الستين هذا الموسم وليست المباراة التاسعة."

وأتم "عادةً، بعد نهائي الأبطال سواء فزت أو خسرت تذهب إلى عطلة، أو لديك مسابقة دولية ثم تذهب إلى عطلة، مهما حدث ستأخذ استراحة من كرة القدم لتعيد شحن بطارياتك، هذا لم يكن الوضع، خسرنا وكان علينا اللعب مباشرةً".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان قد هُزِم في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد بايرن ميونخ بهدف كينجسلي كومان في العاصمة البرتغالية لشبونة، في أفضل مشاركة للنادي العاصمي في تاريخه.