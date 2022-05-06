مبابي يقترب يا مدريد.. خسائر قياسية لباريس سان جيرمان

أرقام صادمة أعلنتها مؤسسة الرقابة الإدارية الوطنية فيما يتعلق بالدوري الفرنسي، حول خسائر كبار الدوري الفرنسي وما تكبدته المسابقة من عقبات مادية خلال موسم 2020-2021.

وفقًا للتقرير السنوي فإن أكبر أندية الدوري الفرنسي من حيث الملاءة المالية وهو باريس سان جيرمان، تكبد خسائر بقيمة 224.3 مليون يورو عن الموسم السابق.

أتى هذا بسبب مشكلة عدم حضور الجماهير في أوقات عديدة من الموسم أو تحجيم الحضور الجماهيري، ما جعل باريس سان جيرمان يخسر نحو 36.05 مليون يورو في عوائد التذاكر خلال الموسم الماضي، يأتي هذا في ظل ارتفاع الرواتب بقيمة 21% لتصل إلى 503 ملايين يورو داخل أروقة الفريق الباريسي، نادي العاصمة الفرنسية يخرج رواتب تفوق ما تنفقه أضعف 14 ناديًا في الدوري الفرنسي مجتمعة.

رغم كل ذلك، لم يتوج باريس سان جيرمان بطلًا للدوري الفرنسي الموسم الماضي وشاهد ليل وهو يحصد منه هذا اللقب.

التقرير الصادم أشار إلى خسائر في مسابقة الدوري الفرنسي بقيمة 645 مليون يورو بالنسبة للفرق العشرين التي تمثل دوري الدرجة الأولى، نسبة خسائر أعلى بنحو 140% عن الموسم السابق للموسم المذكور والتي لم تتحد 270 مليون يورو، حتى لو كان 10 مباريات قد ألغيت بفعل جائحة فيروس كورونا آنذاك.

مبابي نحو دوري مستقر؟

قد تؤدي هذه التداعيات إلى هجرة اللاعبين الأكثر طلبًا للرواتب من أندية الدوري الفرنسي، وفي طليعتها بالطبع باريس سان جيرمان، الذي قد يواجه صعوبات في الحفاظ على نجمه كيليان مبابي حال وجود إشكاليات في تجديد تعاقده.

وفي الساعات الأخيرة وردت تقارير متضاربة حول مستقبل مبابي، بعضها يفيد بأن اللاعب اتفق على التجديد لمصلحة باريس سان جيرمان، بينما يزف البعض الآخر بشريات بشأن اقترابه من ريال مدريد.

على أي حال، سوف تعمل حالة عدم اليقين الاقتصادي في أندية الدوري الفرنسي بشكل عام على زعزعة ثقة النجوم الكبار في قدرات أنديتهم المادية، وهذا ما يعني تسهيل رحيل هؤلاء النجوم، وفي مقدمتهم بالطبع كيليان مبابي الذي يتربص به ريال مدريد.

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