مبابي يغضب .. نجم باريس يطلب مغادرة نيمار!

الأمور وصلت بين نيمار ومبابي إلى طريق مسدود

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود رغبة لدى المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في التخلص من زميله البرازيلي نيمار وخروجه في سوق الانتقالات الحالي.

حيث أوضحت الأنباء في الفترة الماضية أن علاقة ثنائي خط هجوم باريس سان جيرمان قد توترت بشكل كبير ويبدو أنها قد وصلت إلى النهاية.

وبحسب ما أورده الصحفي رومان مولينا فإن مبابي يرغب في خروج نيمار من الفريق ويأتي ذلك بعد ما حدث في مواجهة الأمس داخل أرض الملعب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة.

حيث أهدر مبابي ضربة جزاء في لقاء الأمس ضد مونبلييه، فيما سجل نيمار ركلة جزاء أخرى احتسبت لباريس سان جيرمان.

وبعد انتهاء اللقاء قام نيمار بالإعجاب ببعض التغريدات التي تسخر من مبابي على موقع تويتر، فيما أعجب أيضًا بتغريدات أخرى تمجد في تفوقه في تسديد ضربات الجزاء.

وبحسب مصادر خاصة لموقع "Get French Football News" فإن معسكر اللاعب الفرنسي كان يضغط بشدة على إدارة باريس بالتخلص من نيمار في وقت تجديد مبابي لتعاقده مطلع هذا الموسم.

فيما كانت تشير الأنباء في تلك الفترة إلى رغبة الإدارة القطرية بالفعل في التخلص من نيمار، لكن راتبه الكبير لم يسهل عملية خروجه.

وهذا لا ينفي أن نيمار هو نجم انطلاقة باريس سان جيرمان هذا الموسم، ويظهر بشكل مميز ورائع للغاية مع أسلوب المدرب الجديد كريستوف جالتييه.