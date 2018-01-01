النتائج المباشرة
باريس سان جيرمان

مبابي يُغضب عشاق كريستيانو رونالدو بهذا التصرف

التعليقات()
Getty Images
كيليان مبابي ينشر صورة عبر حسابه الخاص على انستجرام تغضب عشاق نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

نشر كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام، لغرفة نومه بعد أن تخلص من صور بطل طفولته كريستيانو رونالدو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 2018 🏆🎉✅ • 2019.....❓❓❓ 🥳HAPPY NEW YEAR🥳

A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe) on

اختيارات المحررين

اللاعب البالغ من العُمر 20 عامًا كانت لديه صورة شهيرة من طفولته، وهو محاط بصور وبوسترات للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يعتبره مثلًا أعلى له.

رسميًا | وست هام يُعلن ضم سمير نصري

ولكن بعد أن توج مبابي بكأس العالم مع منتخب فرنسا في روسيا 2018، وهو الإنجاز الذي لم يحققه رونالدو في 4 نسخ من بطولات كأس العالم، أصبح مبابي رابع أفضل لاعب في العالم، ومنافس لرونالدو على الجائزة التي احتكرها رونالدو وميسي طوال العقد الماضي.

لذلك نشر مبابي صورة له من نفس غرفة طفولته، بعد أن أزال صور كريستيانو رونالدو منها، ووضع صور لإنجازاته التي حققها في أعوام قصيرة، ليلقى هجومًا من جماهير صاروخ ماديرا على موقع انستجرام.

الموضوع التالي:
توتنهام بطل "المباريات الخارجية" في بريميرليج 2018
الموضوع التالي:
رابيو يرفض الانتقال لتوتنهام
الموضوع التالي:
مارتينيز يقلق جماهير تشيلسي بتصريحاته عن مستقبل هازارد
الموضوع التالي:
هل يحصل فالكاو على فرصة ثالثة في البريميرليج؟
الموضوع التالي:
صراع إسباني على التوقيع مع عبد الرحمن بابا
إغلاق