مبابي يطلب الرحيل، وبوتشيتينو لا يضمن استمراره في باريس !

تحدث كذلك عن موعد الظهور الأول لميسي

أثار ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، الجدل حول مستقبل المهاجم كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقد مبابي ينتهي مع باريس في يونيو 2022 ولم يوقع اللاعب على عقد جديد مع النادي الفرنسي حتى الآن، وسط اهتمام كبير بضمه من ريال مدريد.

الصحفي الإسباني "جوسيب بيدريرول" خرج مؤكدًا أن مبابي طلب من باريس التفاوض مع ريال من أجل صفقة محتملة قبل إغلاق السوق الصيفي.

بوتشيتينو واجه وسائل الإعلام، قبل مواجهة بريست بالدوري الفرنسي، ليتحدث عن أزمة مبابي ومصيره.

ماذا قال بوتشيتينو عن مبابي؟

المدرب الأرجنتيني قال:"أجد مبابي جيدًا للغاية ولديه دافع كبير للتألق هذا الموسم، هناك حالة من الإيجابية في التعامل معه وهو الآن يتمتع بالهدوء التام بخصوص مستقبله".

وأضاف:نعلم أنه لاعبنا الآن ولكني لا أستطيع أن أضمن استمراره بالفريق، ولا أؤكد أن مبابي أخبر اللاعبين أنه سيبقى في باريس".

وتابع:"محادثاتي معه في أمور تتعلق بكرة القدم فقط، لديه سنة أخرى في عقده، لم يجدد حتى الآن ولكنه في حالة سعادة".

ماذا عن التعاقد مع بول بوجبا؟

بوتشيتينو واصل حديثه:"لن أقول علانية ما قاله لي ناصر الخليفي عن السوق، سأخبر ليوناردو بما أحتاجه وسينقله إلى الرئيس".

واستكمل:"نحن نعلم أنه في عالم كرة القدم يمكن أن يحدث الكثير، باريس منفتح دائمًا لتقوية الفريق في أي فرصة ممكنة".

أين يظهر ليونيل ميسي مع باريس؟

مدرب باريس أوضح خلال المؤتمر الصحفي:"لم نتخذ القرار النهائي حتى الآن ربما بعد المؤتمر، سنحلل ما إذا كان سيتواجد مع المجموعة أم لا".

وأضاف:"نحن نعرف قيمة ميسي وما يمكنه تقديمه، تحدثنا عنه كثيرًا في الأيام الأخيرة والأجواء كلها إيجابية، تكيف سريعًا على الفريق ونحن سعداء بالطريقة التي يعمل بها".