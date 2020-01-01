مبابي يستنكر هجوم جماهير باريس سان جيرمان

التوتر سيد الموقف..

رد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على جماهير فريقه التي حملت لافتات تهاجم فيها لاعبي البي إس جي خلال مواجهة بوردو، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

جماهير سان جيرمان أبدت غضبها من نجوم الفريق، عقب الخسارة أمام بوروسيا دورتموند الأسبوع الماضي بنتيجة 2-1، في إطار ذهاب ثمن النهائي، بدوري أبطال أوروبا.

وحملت الجماهير لافتات مكتوب عليها: " كومبواريه، وجونينيو، وراي، كان لديهم عقلية الفوز، بينما سيلفا، ومبابي، ونيمار، خائفون من الفوز.. تحلوا ببعض الشجاعة!".

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كما ظهرت لافتات خلال لقاء بوردو تحمل عبارة: "نراكم في 11 مارس"، في إشارة إلى موعد مباراة الإياب أمام دورتموند.

واستنكر مبابي، لافتات جماهير البي إس جي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقًا: "خائفون من الفوز؟".

مبابي، شارك في 30 مباراة مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بمختلف المسابقات، سجل خلالها 25 هدفًا، وصنع 16.