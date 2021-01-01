مبابي يرفض المشاركة في الأولمبياد من أجل تحديد مصيره بالميركاتو

هل ينتقل اللاعب إلى ريال مدريد؟

أخبر كيليان مبابي الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعدم رغبته في المشاركة في أولمبياد طوكيو هذا الصيف، من أجل تقرير مستقبله على مستوى الأندية.

مبابي يدخل في العام الأخير من عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في يونيو 2022، وسط اهتمام من ريال مدريد وليفربول بضمه.

صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، أكدت أن صاحب الـ22 سنة لن يسافر مع منتخب فرنسا إلى اليابان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويأتي ذلك رغم اعتبار اللاعب مؤهلًا للعب في منافسات كرة القدم للبطولة، لأن الحد الأدنى للسن هو 23 عامًا.

وتعد هذه الأنباء كجرس إنذار لباريس، والذي قد يضطر إلى بيع اللاعب في حالة وصول العرض المناسب للحصول على خدماته.

ومن جانبها كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن النادي الفرنسي سيحاول الحفاظ على مبابي حتى النهاية، بتقديم عرض آخر للتجديد مقابل 25 مليون يورو في الموسم.

وكان اللاعب نفسه قد كشف مؤخرًا في تصريحات صحفية، عن دخوله في محادثات مستمرة مع إدارة باريس للتوصل إلى القرار النهائي بخصوص مستقبله في أقرب فرصة ممكنة.

اقرأ أيضًا .. هازارد سيكون الضحية .. ريال مدريد يريد ضم مبابي وهالاند دفعة واحدة

يذكر أن مبابي نجح في تسجيل 30 هدفًا مع باريس بكل البطولات هذا الموسم في 36 مباراة لعبها بقميص الفريق الفرنسي.