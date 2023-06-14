مبابي يدافع عن ميسي: لم يحصل على الاحترام الذي يستحقه في باريس

مبابي ينصر ميسي على جماهير باريس سان جيرمان

انتقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، طريقة معاملة زميله السابق ليونيل ميسي خلال فترته في نادي العاصمة الفرنسية.

ميسي رحل عن باريس بعد نهاية عقده هذا الموسم وانضم إلى إنتر ميامي ليضع حدًا لفترة عصيبة في العاصمة الفرنسية. على الرغم من أنه يُعتبر أعظم لاعب في التاريخ، إلا أن الأرجنتيني الدولي لم يكن محصنًا من الانتقادات اللاذعة التي تلقاها من الجماهير الباريسية وهو أمر انتقده مبابي.

وصرح اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "نتحدث عن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ليس جيدًا أبدًا أن يرحل شخص مثل ميسي، شخصيًا لا أفهم لماذا كان الكثيرون مرتاحين للغاية برحيله نتحدث عن ميسي. يجب أن يُحترم، وبدلاً من ذلك، لم يحصل على الاحترام الذي يستحقه في فرنسا إنه أمر مؤسف، ولكن هذا ما حدث".

مع رحيل ميسي واقتراب نيمار من المغادرة أيضًا، قد يكون هناك تغيير جذري في باريس سان جيرمان هذا الصيف مع احتمالية أن مبابي قد لا يستمر أيضًا على الرغم من تأكيده أنه سيكمل عقده الحالي حتى عام 2024، لكن إدارة باريس سان جيرمان لا ترغب في السماح له بالرحيل مجانًا في الصيف المقبل وبالتالي، قد يبدأ بطل الدوري الفرنسي الموسم المقبل بثلاثي هجومي جديد تمامًا.