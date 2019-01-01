مبابي يحصل على زيادة 1400% في راتبه مع سان جيرمان

كم يتقاضى مبابي في باريس سان جيرمان؟

كشفت تقارير صحفية عن قيمة الراتب الذي يحصل على كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان والذي يجعل رحيله عن العاصمة الفرنسية أمر غير محتمل.

مبابي انضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 على سبيل الإعارة مع حتمية الشراء مقابل 180 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "لو دومان" الفرنسية نقلًا عن السيرة الذاتية الخاصة باللاعب أنّ مبابي يحصل على 20.7 مليون يورو سنويًا في باريس سان جيرمان بنسبة زيادة عن راتبه في موناكو وصلت إلى 1400%.

وأوضحت أنّ اللاعب يتقاضى 9.7 مليون يورو شهريًا خالية من الضرائب في الموسم الحالي مع توقع بزيادة في الموسم المقبل.

Salaire, primes, frais de déménagement et contreparties : révélations sur le contrat de Kylian Mbappé au PSG https://t.co/eu4YifQs48 pic.twitter.com/FHPrTUEIPU — Le JDD (@leJDD) May 5, 2019

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه الأموال صافية من الضرائب وأنّ النادي الباريسي يتكفل بدفع الضرائب عن اللاعب.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد يحاول التعاقد مع مبابي لتدعيم الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وينافس صاحب الـ 20 سنة على الحذاء الذهبي مع ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 34 للبرغوث.