مبابي: مهما كان الألم .. جسدي فداء لدوري الأبطال

مبابي مستعد للتضحية بأي شيء للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إنه مستعد لأن يتحمل أي ألم وأن يترك جسده على الأرض إن لزم الأمر للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنصف النهائي.

وغاب مبابي عن التشكيل الأساسي لمباراة ربع النهائي أمام أتالانتا، حيث حل بديلًا لأنه لم يكن جاهزًا بسبب الإصابة التي تعرض لها في كاحله في نهائي كأس فرنسا.

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ورغم ذلك، يؤكد مبابي أنه مستعد لتحمل أي آلام من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، مهما كلف الأمر ومهما اقتضى.

وقال المهاجم الشاب: "نيمار؟ نتعاون بشكل جيد للغاية داخل وخارج الملعب، إنه أمر مهم بالنسبة للفريق ومن الرائع اللعب مع لاعب مثله، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق"

وأضاف: "لن يتم منح الكرة الذهبية هذا العام بسبب توقف الموسم لفترة طويلة، لكن إذا فزنا بدوري أبطال أوروبا، فسيكون بالطبع في وضع يسمح له بالفوز بالجائزة"

وتابع: "سر العلاقة الوطيدة بيننا أننا تقريبا في نفس الفئة العمرية، نتشارك نفس الأحلام والاهتمامات في الخارج، نجحنا في الضحك والحديث معًا، نخبر بعضنا البعض كل شيء بصراحة ونقدر بعضنا البعض"

وحول إصابته في الرابع والعشرين من يوليو قال: "ليلة إصابتي بكيت طوال الليل، لكنني استيقظت في صباح اليوم التالي وأنا أقول لنفسي يجب أن أحاول بذل قصارى جهدي من أجل العودة في أسرع وقت"

وأردف: "قبل كل شيء أردت أن أكون في مغامرة، كنت أعلم أن الفريق سيحتاجني في وقت ما، كان من دواعي سروري أن أعود ضد أتالانتا لمساعدة الفريق على التأهل وكنت أكثر سعادة لقدرتي على اللعب مرة أخرى اليوم"

وأكمل: "بالطبع هناك ألم وكان أكبر في مرحلة التعافي، ولكنني أبديت استعدادي لتحمل كل شيء من أجل أن نفوز بدوري أبطال أوروبا"

وفيما يخص الخصم المفضل له في النهائي قال: "أفضل ليون بالطبع لأنه ينتمي للدوري الفرنسي، إذا لم نقدر بطولتنا فمن سيقدرها؟ بعد ذلك أعلم أنها ستكون مباراة معقدة للغاية، إذا كان بايرن ميونيخ فهو بايرن الذي يعرفه الجميع لكن إذا كان ليون، فسيكون له نكهة خاصة"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تصدر مجموعته التي ضمت ريال مدريد، ثم تخطى بوروسيا دورتموند في دور الـ16، قبل المرور من أتالانتا في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي في ربع النهائي.