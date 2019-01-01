مبابي مشيدًا بمعسكر الدوحة بعد الفوز على جانجون: ننظر للمستقبل

هاتريك للفرنسي الشاب

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

علق الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، على اكتساح باريس سان جيرمان الكبير لضيفه جانجون بتسعة أهداف نظيفة في الدوري الفرنسي.

وثأر بطل الدوري الفرنسي، من جانجون، الذي أقصاه من كأس الرابطة الفرنسية بربع النهائي الأسبوع الماضي.

وسجل كافاني هاتريك وكذلك مبابي، وسجل نيمار هدفين، واختتم توماس مونييه التسجيل بالهدف التاسع.

مبابي تحدث عقب نهاية اللقاء:"نحن سعداء، لقد عملنا بجد على الأداء الجماعي في الدوحة، لأن هذا ما ينقصنا، الأمر جيد لكن لدينا مزيد من العمل".

وتابع: "نعرف أننا نمتلك الجودة، لكنها ليست كافية، نحن ننظر للمستقبل، ليس للخروج من كأس الرابطة الفرنسية".

🗨️ إذا استمر مبابي ونيمار في التألق يمكنهم التناوب على الكرة الذهبية!

🗣️ بوفون



🌀 إليكم أرقام الثنائي في الدوري الفرنسي حتي الآن. pic.twitter.com/Nvh4fBVn3k — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي بفارق مريح عن أقرب منافسيه، ويستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا بثمن النهائي.