"مبابي محبط في باريس ويمكن أن ينتقل إلى نيوكاسل"!

يعتقد إيمانويل بوتي أسطورة كرة القدم الفرنسية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان قد يقوم بمفاجأة مدوية، والانتقال إلى نادي نيوكاسل الإنجليزي.

ويؤمن بوتي أن مبابي "محبط ومتعب" من عدم الحصول على التقدير الذي يحصل عليه زميلاه في باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي ونيمار.

مبابي دخل العام الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان، ويعد هدفًا رئيسيًا لنادي ريال مدريد الإسباني، ويمكنه التوقيع مع أي فريق يرغب فيه بداية من يناير المقبل على أن يكمل الانتقال المجاني في نهاية الموسم.

ماذا قال بوتي؟

في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تحدث إيمانويل بوتي عن مستقبل مبابي الغامض في باريس سان جيرمان قائلًا: "يمكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف: "نحن نرى ما حدث مع نيوكاسل، كانت هناك شائعات ولا تعرف أبدًا ما الذي سيحدث في نهاية اليوم، يمكن أن تتحول الأمور بسهولة شديدة وبسرعة كبيرة".

وتابع: "هناك ارتباط كبير مع ريال مدريد، وأنا أعلم أنه في ذهنه عندما كان طفلًا كان يحلم باللعب في أندية مثل هذه بسبب النجوم لديهم وتاريخ النادي".

وأكمل: "أعتقد أنه كان محبطًا ومتعبًا بسبب الوضع في باريس سان جيرمان خلال العام الماضي، لقد رأينا بعض المشاكل على أرض الملعب بين اللاعبين في باريس والمنتخب الفرنسي، وهو ما انعكس على أسلوبه ومزاجه".

وأردف: "ربما هو مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد لأنه سئم مما يحدث في فرنسا".

وشدد بوتي: "أعتقد أنه يشعر أحيانًا بأنه لا يحصل على نفس التقدير مثل ميسي أو نيمار".

كما أشار: "ميسي، قبل مجيئه إلى باريس كان ملك برشلونة، لكن بالنسبة لي، فإن ملك باريس سان جيرمان هو مبابي، وليس نيمار أو ميسي".

واختتم أسطورة منتخب فرنسا تصريحاته قائلًا: "مع كل الاحترام الذي أكنه لميسي، لا يزال مبابي في المركز الأول".

ما هو موقف مبابي الحالي مع باريس؟

لا يزال مبابي مرتبطًا بالابتعاد عن باريس سان جيرمان مع انتهاء عقده الحالي في الصيف المقبل.

ويمكن للأندية التعاقد مع بطل مونديال 2018 في نهاية الموسم بالمجان، بعد محاولة ريال مدريد ضمه في الصيف الماضي مقابل 200 مليون يورو.

لكن ريال مدريد قلق من أن احتمالية انتقال زين الدين زيدان لتدريب باريس سان جيرمان قد يؤثر على قرار مبابي، ويجعله يستمر في "حديقة الأمراء".

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