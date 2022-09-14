مبابي: لن أنسى هاتريك برشلونة .. وحلمي الفوز بالأبطال مع باريس

كيليان مبابي أكد أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان سيكون له طعم خاص.

كشف كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن أفضل اللحظات في مسيرته خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا، والغريب أنها لا تتعلق بوصول فريقه إلى المباراة النهائية في نسخة 2020.

مبابي تحدث خلال مقابلة مع قناة باريس سان جيرمان الرسمية عن أفضل اللحظات التي عاشها في مشاركته بدوري أبطال أوروبا.

ويستعد مبابي مع باريس سان جيرمان مساء الأربعاء لخوض مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات، على أمل تحقيق انتصار جديد من أجل تثبيت أقدامه أكثر في صدارة المجموعة الثامنة.

وقال مبابي خلال المقابلة، عندما تم سؤاله عن تسجيل ثلاثية في مرمى برشلونة في 2021: "أعتقد في تلك الليلة أنني انتقلت من كوني لاعب جيد إلى لاعب جيد جدًا".

وأضاف: "في تلك الليلة تمكنت من تسجيل ثلاثية في كامب نو، لقد كان شيئًا مميزًا، وبصراحة كنت فخورًا لأنه كان علي أن ألعب بشخصية كبيرة".

وتابع: "كما أقول دائمًا، في ليالي دوري أبطال أوروبا لا يمكنك الاختباء وفي تلك الليلة أظهرنا أنفسنا".

وأردف: "أتيحت لي الفرصة للعب جميع مباريات دوري أبطال أوروبا حتى النهائي، اكتشفت كل المشاعر الممكنة".

واختتم مبابي حديثه قائلًا: "سيكون من الرائع الفوز باللقب هنا في باريس، الفوز بدوري أبطال أوروبا أينما كنت ومهما فعلت، هو الفوز بدوري الأبطال، لكن بالنسبة لي الفوز باللقب في باريس سيكون الأفضل".