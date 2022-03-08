مبابي قرر "اللعب بأمان" ضد ريال مدريد

يبدو أن كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي سيفعل كل ما يلزم من أجل اللحاق بمباراة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وخلع مبابي قلوب جماهير نادي باريس سان جيرمان يوم الإثنين، بعد أن تعرض لإصابة قوية في التدريبات قبل مباراة ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان حقق الفوز على ريال مدريد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "حديقة الأمراء" بهدف دون رد سجله مبابي.

ما هو قرار مبابي؟

حسب شبكة "cope" الإسبانية، فإن مبابي مقتنع بأنه سيلعب مباراة ريال مدريد مهما كانت الصعوبات.

المصدر كشف أن الفرنسي أكد لمقربيه أنه سيلعب ضد ريال مدريد، لكنه "سيلعب بأمان".

اسم مبابي ظهر في قائمة باريس سان جيرمان التي أعلنها النادي الفرنسي لخوض المباراة، وهو ما يعني جاهزيته للمشاركة أمام ريال مدريد.

كيف أصيب مبابي؟

وتلقى مبابي ضربة في التدريبات من إدريسا جاي، لتثار شكوك حول إمكانية لحاقه بمباراة الإياب التي ستقام مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو".

باريس سان جيرمان أصدر بيانًا عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث أكدوا أن مبابي سيخضع للمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة من أجل التأكد من حالته.

وكتب النادي في البيان: "مبابي تلقى ضربة في قدمه اليسرى خلال تدريبات الفريق اليوم، وتلقى بعض العلاج بعد الظهيرة".

وأضاف: "الفحص الطبي مطمئن إلى حد ما، وسيكون هناك موعدًا جديدًا للفحص خلال 24 ساعة من الآن".

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