مبابي: في هذا الوقت عرفت أنني أردت مغادرة باريس!

يعد كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هدفًا رئيسيًا لنادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات، واعترف اللاعب بأنه اتخذ قرارًا بشأن مغادرة "حديقة الأمراء" قبل وقت طويل من وصول عرض النادي الملكي.

ريال مدريد أرسل عددًا من العروض إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع مبابي في آخر أسبوع من سوق الانتقالات، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تصل أبدًا إلى نقطة اتفاق يمكن من خلالها إتمام الصفقة.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، وبداية من يناير المقبل سيصبح له الحق في التفاوض والتوقيع مع أي فريق على أن ينتقل مجانًا في نهاية الموسم.

ماذا قال مبابي؟

مبابي تحدث مع تييري هنري أسطورة فرنسا خلال فيلم وثائقي على خدمة أمازون للبث عن مستقبله.

وقال مبابي: "خلال بطولة أمم أوروبا، طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة، وتحدثت مع عائلتي، وعرفت أنني أريد مغادرة باريس سان جيرمان".

وأضاف: "طلب مني والداي التركيز فقط على أرض الملعب، ربما كنت أبذل الكثير من الطاقة في أمور أخرى".

ما هو شعور مبابي بعد تعرضه لانتقادات في اليورو؟

مبابي تعرض لانتقادات شديدة من الجماهير الفرنسية بعد خروج "الديوك" من يورو 2020، بعد إضاعته لركلة ترجيح حاسمة أمام سويسرا في دور الستة عشر.

وقال مبابي مدافعًا عن نفسه: "أنا أفضل من مرر كرات حاسمة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا".

وقال في ختام تصريحاته: "هذا يُظهر أنني لست لاعبًا أنانيًا لا يفكر إلا في التسجيل، أعرف أنني أستطيع تقديم ما هو أفضل".



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