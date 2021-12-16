مبابي عن مستقبله : قد يحدث أي شيء يغير من خططي !

خرج المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بتصريحات تبدو غامضة إلى حد كبير بخصوص مستقبله مع باريس سان جيرمان.

عقد مبابي الحالي مع باريس ينتهي في يونيو 2022، والمحادثات مستمرة من أجل إقناع اللاعب الشاب بالتجديد.

ويترقب ريال مدريد الموقف عن قرب، باعتباره النادي الذي يحلم مبابي بالانضمام له خلال مسيرته الكروية.

ماذا قال مبابي عن مستقبله؟

النجم الفرنسي قال لـ"باريس ماتش":"الانتقال من موناكو إلى باريس كان منطقيًا، والآن قد يحدث ما هو غير متوقع وخلق بعض المفاجآت وهذا جزء من جمال الرياضة".

وأضاف:"يمكن أن تحدث بعض الأشياء التي تغير خططك، من المستحيل توقع ما سأفعله في العشرين سنة القادمة".

وأما عن تحكم والدته ووالده في مستقبله:"لم يعارضوا قراراتي أبدًا، ولم يفرضوا علي أي شيء ولا حتى عندما كنت طفلًا، وفي حالة حدوث أي خطأ لن ألومهم".

كيف تحدث عن تجربته الحالية مع باريس؟

النجم الشاب قال عن تواجد عدد كبير من النجوم بفريقه:"هناك الكثير من اللاعبين الرائعين وفزنا بالألقاب معًا، وبالطبع عليك أن تقبل التنازلات عندما لا تكون النجم الوحيد".

وعن شراكته مع بنزيما في منتخب فرنسا:"هو موضع تقدير بكل تأكيد، ومن المهم التواصل بشكل جيد وخلق صداقات مع اللاعبين في الملعب، كلانا يريد أن يتألق وهذا يساعدنا على تسجيل الأهداف".

كأس العالم في قطر:"لا يوجد سبب لعدم محاولة الفوز بالمونديال مرة أخرى، أسماءنا ستظل محفورة إلى الأبد في التاريخ".

اقرأ أيضًا ..