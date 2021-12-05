مبابي عن الانضمام لريال مدريد: وهل ألعب في أحد أندية الدرجة الثالثة؟

أكد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن ألم رفض طلبه بالرحيل عن الفريق لريال مدريد قد قل كثيرًا في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "أمازون برايم"، وأكد خلالها أنه سيكون لاعبًا في أحد الأندية الكبيرة بحلول الموسم الجديد.

وقال مبابي: "الأمر ليس سهلًا، لكن أيًا ما كان الذي سيحدث سأكون لاعبًا في أحد الأندية الكبيرة في الموسم المقبل".

وأضاف: "الجميع يسألني إذا ما كنت لا أشعر بالإحباط، نعم كان لدي ذلك الشعور في البداية عندما طلبت الرحيل".

واستطرد مؤكدًا زوال ذلك الشعور بشكل نسبي: "في النهاية أنا لم أكن ألعب في أحد أندية الدرجة الثالثة".

وأكمل: "أنا ألعب في باريس سان جيرمان الذي يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا وأشعر أنني بخير وعائلتي خلفي، كل ما في الأمر أنني أردت استطلاع خياراتي الأخرى".

وأنهى كلماته عن ميسي ونيمار: "لا يمكنني أن أدعي أنني الأفضل في وجودهما، نحن نعمل كمجموعة واحدة مع الجميع، لا نتواجد في فقاعة خاصة بنا".

وكان ريال مدريد قد طلب الحصول على خدمات مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الأخير لكن دون التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن عقد مبابي في سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ويستطيع بعدها الانضمام لأي فريق بشكل مجاني.

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