"مبابي سينتقل إلى ريال مدريد الصيف القادم"

أوضح اللاعب النرويجي السابق، جان ايجي فجور فوت، أن كيليان مبابي سوف ينتقل إلى فريق ريال مدريد الإسباني في الصيف القادم.
وكان النجم الفرنسي قريبًا للغاية من الانضمام للملكي في بداية سوق الانتقالات الماضي، لكنه اختار الاستمرار مع باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.
لكن اللاعب النرويجي السابق لا يرى أن هذه هي نهاية الرحلة، بل يعتقد أن مبابي سوف ينضم لفريق أحلامه بعد نهاية الموسم المقبل.
حيث يرى أن بقاء كيليان في باريس كان لأجل بطولة كأس العالم، حيث ضغط عليه من الإدارة للاستمرار في باريس مع الاتفاق على الرحيل إلى الملكي بعد انتهاء المونديال.
وقال النجم النرويجي السابق مع "موندو ديبورتيفو": قلت ذلك عندما وقع، لقد اتفق مع الإدارة القطرية على البقاء في باريس لموسم واحد بسبب كأس العالم، ثم ريال مدريد الصيف المقبل".
ولكن تحقيق هذا الانتقال بتلك الطريقة سيتطلب من إدارة الفريق الفرنسي تخفيض سعر مبابي في سوق الانتقالات المقبل.
حيث قد أشارت بعض التقارير الإسبانية في الفترة الماضية إلى قرار رئيس الملكي، فلورنتينو بيريز، بالانتظار لنهاية عقد كيليان والحصول على خدماته بالمجان.
لكن عقد لاعب باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2025، مما قد يجعل إدارة ريال مدريد تفكر في الدخول في مفاوضات رسمية مع الإدارة القطرية في الصيف المقبل.
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