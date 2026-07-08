"الوغد رفض المصافحة" .. هجوم جديد من البرلمانية الباراجوانية على كيليان مبابي

في باراجواي، اندلع من جديد الجدل السياسي حول كيليان مبابي عقب الانتقادات الحادة التي وجهتها السيناتورة سيليستي أماريا.

واتهمت السيناتورة مبابي بإهانة حارس المرمى الباراجواني بعد مباراة دور الـ16 في كأس العالم 2026، مما أدى إلى إحياء الجدل الذي كان قد اندلع عقب فوز المنتخب الفرنسي بنتيجة 1-0 والهجوم الذي شنته أماريا لاحقًا في مجلس الشيوخ.

في خطاب جديد، أوضحت أماريا: «ما الذي أزعجنا؟ حقيقة أن أورلاندو خيل، وهو شاب يخوض أول مباراة له أمام العالم، مدّ يده بتواضع إلى مبابي، لكن ذلك الابن الوغد رفضها وصرخ في وجهه. هذا ليس من شيم الفرنسيين، لأن الفرنسيين لن يفعلوا ذلك أبدًا».

لم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها أماريا مبابي، ففي كلمة سابقة في مجلس الشيوخ، وصفته بأنه «كاميروني مستعمر يتظاهر بأنه قوي كالفرنسيين، حاقد، ثري جديد، متعجرف وقبيح».

كما قالت: «ظل متوتراً وخائفاً طوال المباراة، مثل فريقه؛ لم يسجلوا أي أهداف وفازوا بالصدفة. الشيء الوحيد الذي نلوم منتخبنا عليه هو أنه لم يوجه له صفعة بعد المباراة".

وكان مبابي قد رد على منصة «إكس» بهذه الرسالة: «السيدة سيليستي أماريا، أنتِ امرأة حقيرة ولا تستحقين منصبك، ولا تمثلين باراجواي. بسبب عنصريتك الصريحة، سينسى العالم المسيرة والجهود التاريخية للاعبي باراجواي. لن أسمح أبدًا لأشخاص مثلك بحرية نشر كراهيتهم وعنصريتهم في جميع أنحاء العالم".