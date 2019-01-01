"مبابي هو خليفة رونالدو وميسي"

مبابي تعافى من الإصابة وعاد للمشاركة

أشاد أندريه فيلاس بواش، مدرب مارسيليا، بنجم بي إس جي كيليان مبابي، وقال إن الأخير مرشح ليكون خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

مارسيليا يحل ضيفاً على حديقة الأمراء مساء الأحد ضمن كلاسيكو الكرة الفرنسية، وعينه على انتصار لم يتحقق منذ 2011.

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وقال بواش بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "تشكيل بي إس جي رهيب، تم بناء الفريق بشكل مذهل هذا العام، وإيكاردي اندمج سريعاً، ولكن لا أعرف كيف سيتعامل توخيل مع غياب هيريرا ومونييه".

وأضاف: "لا يجب نسيان مبابي، برأيي هو خليفة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الفوز بالكرة الذهبية، الفوارق هائلة بين الفريقين، ولكن لن نذهب لباريس للمشاركة في حفل".

وختم: "نملك أسلحتنا ونريد أن نبلل قمصاننا، والأهم، هو أن نخرج من المباراة دون إصابات أو إيقافات".

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وعاد مبابي للتألق في الأسابيع الماضية بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته من جديد في قيادة هجوم باريس سان جيرمان.