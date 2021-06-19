مبابي خارج القائمة.. مفاجأة في قائمة أسرع نجوم يورو 2020

قائمة الأسرع في يورو 2020 دون كيليان مبابي وكايل ووكر!

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النقاب عن قائمة أسرع لاعبي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بعد مرور أول أسبوع منها.

جاء هذا عبر الحساب الرسمي للبطولة على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، والذي كشف عن أسرع خمسة لاعبين في البطولة، وهي القائمة التي غاب عنها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

القائمة تصدرها النجم ليوناردو سبينازولا نجم فريق روما ومنتخب إيطاليا، الذي وصلت سرعته خلال البطولة إلى 33.8 كيلو في الساعة الواحدة.

في المركز الثاني جاء اللاعب دانييل جيمس نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب ويلز بسرعة وصلت إلى 33.5 كيلو في الساعة.

واحتل الإنجليزي رحيم ستيرلينج نجم فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بسرعة 33.1 كيلو في الساعة الواحدة.

أما المركز الرابع فقد كان من نصيف بريال إمبولو نجم منتخب سويسرا الذي وصلت سرعته خلال مباريات فريقه إلى 32.8 كيلو، وفي المركز الخامس جاء الإيطالي جيوفاني دي لورينزو بسرعة 32.6 كيلو في الساعة الواحدة.

جدير بالذكر أن مبابي يتم اعتباره ضمن أسرع لاعبي العالم، ومعه عثمان ديمبيلي وكايل ووكر وغيرهم من النجوم الذين غابوا عن القائمة.