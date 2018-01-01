رسميًا.. كيليان مبابي أفضل لاعب فرنسي لـ 2018

مبابي ينهي 2018 كأفضل لاعب فرنسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حصل النجم الشاب كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب فرنسي لهذا العام، وذلك وفقًا للجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وكان مبابي قد قدم عامًا مميزًا رفقة باريس سان جيرمان وكذلك منتخب فرنسا، حيث حصل على بطولتي الدوريو الكأس المحليين في فرنسا، وكذلك لقب كأس العالم مع المنتخب الفرنسي.

وتفوق مبابي في اختيارات فرانس فوتبول على كلًا من قلب دفاع ريال مدريد رافائيل فاران، ومهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان جريزمان.

ومنحت لجنة التحكيم الطبعة الحادية والستين من المجلة التي تصدر في ليلة الكريسماس لكيليان مبابي، الفائز بالجائزة بعد تفوق على باقي المرشحين.

وبهذا يختتم مبابي عامه بشكل مميز، حيث فاز بأفضل لاعب شاب لهذا العام، كما جاء ثالثًا في اختيارات فرانس فوتبول ذاتها لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خلف لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو.

يذكر أن مبابي يحتل صدارة هدافي الدوري الفرنسي لهذا الموسم حتى الآن، فبعد مرور 19 جولة من الدوري لعب منهم باريس سان جيرمان 17 فقط، نجح مبابي في تسجيل 13 هدفًا.