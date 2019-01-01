مبابي يلمح لاحتمالية انتقاله إلى ليفربول

هل يتجاهل مبابي ريال مدريد ويذهب إلى ليفربول من أجل كلوب؟

لمح كيليان مبابي إلى احتمالية انتقاله إلى صفوف ليفربول في حال قرر في يوم من الأيام الرحيل عن صفوف فريقه الحالي باريس سان جيرمان.

وتحدث مبابي حول ما يعيشه خلال الوقت الحالي مع نادي العاصمة الفرنسية، ورفض الحديث عن احتماليات رحيله، ولكنه رحب بالانضمام إلى ليفربول.

وقال مبابي إنه في حال لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز فإنه من الممكن أن ينضم إلى صفوف الريدز، نفس ما أكده ريفالدو منذ أيام.

وأضاف: "يورجن كلوب مدرب رائع، أحبه كثيرًا وهو من أفضل المدربين الموجودين في الوقت الحالي، وجوده في ليفربول يجعل الفريق جذابًا"

وكان ريفالدو قد صرح منذ أيام أن رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان سيكون أولى خطواته من أجل السير على خطى ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو.

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يذكر أن مبابي قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة، وهناك مصادر تشير إلى وجود اتفاق مبدأي لانتقاله إلى الفريق الملكي في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.