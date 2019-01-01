مبابي أول المتضررين من رحيل هنريكي

المدير الرياضي السابق كان مقرباً للغاية من اللاعب الفرنسي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن توتر مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، الذي لم يتضح بعد ما إذا كان سيبقى أم سيرحل.

وبحسب صحفية اس الإسبانية، فإن تلك الغيوم الجديدة سببها رحيل المدير الرياضي السابق أنتيرو هنريكي.

وكان هنريكي أحد أهم المقربين من مبابي داخل النادي، ليُضاف هذ الأمر إلى شائعات توتر العلاقة بينه وبين مدربه توماس توخيل.

Merci Mister pour ce que tu as fait pour moi ici 🙌🏽... pic.twitter.com/SZzi8bW4e8 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 14, 2019

وكان مبابي قد أعرب علناً عن ضيقه من قلة مساعدة المدرب له في سباق الحذاء الذهبي، الذي خسره لصالح ليونيل ميسي نجم برشلونة.

يذكر أن ليوناردو عاد لتولي مهمة المدير الرياضي في باريس سان جيرمان خلفاً للبرتغالي هنريكي، بعد أن تولى المهمة سابقاً بين 2011 و2013.