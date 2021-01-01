مبابي أم هالاند؟ سواريز يختار مهاجمه المفضل

النجم الأوروجوياني أشاد بالثنائي

كشف لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد، عن رأيه في الاختيار بين الثنائي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

هالاند أبهر كل المتابعين منذ ظهوره مع سالزبورج، مرورًا بتجربته الحالية مع دورتموند في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، حيث جذب أنظار العديد من الأندية أهمها ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر يواصل مبابي تألقه مع باريس، وسط اهتمام من ليفربول وريال مدريد بالحصول على خدماته، في حالة عدم تجديده قبل نهاية عقده في يونيو 2022.

سواريز قال عن رأيه في الثنائي في تصريحات لإذاعة "RAC 1 ":"هالاند لاعب عظيم وفي مستوى ممتاز جدًا ولديه قدرات بدنية عالية".

وأضاف:"إنه أحد أفضل المهاجمين في العالم وسيكتب حقبة جديدة في هذا المركز بالتحديد".

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وتابع:"مبابي لاعب رائع أيضًا ويقدم مستويات مميزة، لكن بالنسبة لي أميل لهالاند قليلًا".

يذكر أن هالاند نجح في تسجيل 33 هدفًا في 31 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، بينما نجح مبابي في هز الشباك 30 مرة في 36 مباراة بقميص باريس سان جيرمان.