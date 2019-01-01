الانتقالات
الانتقالات

مبابي أخبر إداري ريال مدريد رغبته اللعب مع الملكي

التعليقات()
Getty
تعرف على أسرار محاولات ريال مدريد التعاقد مع مبابي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف توماس رونسيرو، الصحفي المدريدي، عن حوار دار بين كيليان مبابي ،لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد المسئولين في النادي الملكي حول رغبة اللاعب التواجد في "سانتياجو برنابيو".

مبابي انضم إلى صفوف سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.

وقال رونسيرو في مقاله بصحيفة "آس" الإسباني إنّ مبابي جاء إلى ريال مدريد في فترة معايشة عام 2013 بوجود كارلو أنشيلوتي مدربًا للفريق الملكي.

وأوضح أنّ مبابي كان يرى كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان مثله الأعلى ورغم في التواجد مع ريال مدريد إلا أنّ اللاعب بسبب صعوبة التواصل باللغة الإسبانية واختلاف الأجواء في مدريد عن باريس.

اختيارات المحررين

وأشار إلى أنّ كيليان لم يرغب في شيء قدره الانضمام إلى ريال مدريد حتى أنّه حينما جاء للعب دوري أبطال أوروبا رفقة سان جيرمان في 2018 ألمح إلى الأأمر.

رونسيرو أوضح أنّ أحد المسئولين أوقف مبابي وقال له إنّه يرغب لو جاء اللاعب إلى ريال مدريد ليجيبه "لو كان الأمر بيدي لوجدتني هنا الآن".

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد التعاقد مع مبابي لخلافة كريستيانو رونالدو.

الموضوع التالي:
الاتحاد الآسيوي يعلن قراره بخصوص شكوى الإمارات
الموضوع التالي:
خلال بيان رسمي - الأهلي يخطر اتحاد الكرة رفضه المساس بجدول مباريات الدوري
الموضوع التالي:
سواريز: ماكسي جوميز قد يخلفني ونقاتل للفوز بالثلاثية
الموضوع التالي:
باكايوكو: لم أُحب جاتوزو اللاعب ولكن الأمر يختلف كمدرب
الموضوع التالي:
بعد رحيل فاجنر للصين | رومينجه: لدينا بديل ليفاندوفسكي
إغلاق