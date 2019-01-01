مبابي أخبر إداري ريال مدريد رغبته اللعب مع الملكي

تعرف على أسرار محاولات ريال مدريد التعاقد مع مبابي

كشف توماس رونسيرو، الصحفي المدريدي، عن حوار دار بين كيليان مبابي ،لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وأحد المسئولين في النادي الملكي حول رغبة اللاعب التواجد في "سانتياجو برنابيو".

مبابي انضم إلى صفوف سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من موناكو الفرنسي.

وقال رونسيرو في مقاله بصحيفة "آس" الإسباني إنّ مبابي جاء إلى ريال مدريد في فترة معايشة عام 2013 بوجود كارلو أنشيلوتي مدربًا للفريق الملكي.

وأوضح أنّ مبابي كان يرى كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان مثله الأعلى ورغم في التواجد مع ريال مدريد إلا أنّ اللاعب بسبب صعوبة التواصل باللغة الإسبانية واختلاف الأجواء في مدريد عن باريس.

💢 مفارقة تجعل العنابي يدخل نهائي #كأس_آسيا2019 متفائلًا قليلًا، ولكن عليه أن يكون حذرًا



💢 المنتخب القطري هو عاشر منتخب مُختلف يصل إلى المباراة النهائية في كأس آسيا، 4⃣ فقط من المنتخبات التسعة التى خاضت أول نهائي تُوجت بالكأس. #آسيا_مع_جول pic.twitter.com/MUozAWbU6E — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

وأشار إلى أنّ كيليان لم يرغب في شيء قدره الانضمام إلى ريال مدريد حتى أنّه حينما جاء للعب دوري أبطال أوروبا رفقة سان جيرمان في 2018 ألمح إلى الأأمر.

رونسيرو أوضح أنّ أحد المسئولين أوقف مبابي وقال له إنّه يرغب لو جاء اللاعب إلى ريال مدريد ليجيبه "لو كان الأمر بيدي لوجدتني هنا الآن".

التقارير الصحفية تؤكد رغبة ريال مدريد التعاقد مع مبابي لخلافة كريستيانو رونالدو.