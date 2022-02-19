"ما يفعله روسو لا يليق بالنصر أبدًا، آل معمر مطالب بالتدخل"

شن الناقد الرياضي علي هبة هجومًا لاذعًا على ميجيل روسو المدير الفني للنصر، مؤكدًا أن ما يفعله لا يليق بالفريق ومطالبًا الإدارة والرئيس مسلي آل معمر بالتدخل.

النصر حقق سلسلة من الانتصارات منذ تعيين روسو وصلت إلى 7 مباريات متتالية في الدوري السعودي، لكنه سقط بالخسارة أمام الاتحاد 4-0 ومن ثم حقق فوزًا صعبًا على الباطن 4-3 في الجولة الأخيرة من البطولة.

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هبة وخلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي أوضح أن روسو عمل جيدًا على الشق الدفاعي للفريق، وقد نظمه جيدًا، لكنه بدأ يُخطئ بعدها ويُكرر أخطاءه، وحذر الناقد الرياضي خلال حديثه من أن تلك الأفعال ستُعيد النصر لوسط الجدول.

وأضاف "رسالتي للأستاذ مسلي آل معمر .. أنت عملت جيدًا وأتيت بمدرب جيد، المدرب بدأ جيدًا ونظم الفريق دفاعيًا، لكنه بدأ يُخطئ ويؤلف، وهذا التأليف سيُفقد النادي الدوري وكأس الملك".

علي هبة ـ الدمام: رسالتي لـ "مسلي آل معمر" ..

ما يفعله "روسو" مع الفريق لا يليق بالنصر وسيأتي بنتائج مخيبة للآمال .

الحصاد الرياضي ...

@alihibah pic.twitter.com/bGYPWDhylk — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 18, 2022

تابع "ما يفعله روسو في النصر لا يليق أبدًا، ليس منطقيًا ما يفعله مع جوناثان وتكراره لخطأ عبد الرزاق حمدالله وفينسنت أبو بكر، وضع مهاجم على الجناح الأيسر هو تأليف لا داعي له، خاصة مع وجود لاعب مميز على الدكة الجميع يُشيد به هو جلال الدين ماشاريبوف، وليس من المنطق كذلك وأن تُغير من التركيبة الناجحة في الدفاع بتواجد علي الحسن وعبد الله الخيبري وخلفهم المدافعين بأن تضع أنسيلمو أو غيره".

وأتم "إن واصل المدرب هذا "التخبيص" سيعود النصر للمراكز السابع والثامن، رسالتي لآل معمر بأن ما يفعله روسو في المباريات الأخيرة لا يليق بالنصر وسيؤدي لمباريات كارثية مستقبلًا".

يُشار إلى أن النصر تعاقد خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير مع المهاجم الأوروجواياني جوناثان رودريجيز لتعويض رحيل حمدالله الذي انضم للاتحاد بعد فسخ عقده.