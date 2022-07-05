"ما يفعله اللاعبون السعوديون مُخجلًا .. آثار المقلوبة واضحة عليهم!"

الصرامي يشعر بالاستياء من تقليد اللاعبين العالميين

أعرب الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عن استيائه من تصرفات بعض اللاعبين السعوديين خلال فترة إعدادهم للموسم الجديد، واصفًا إياها بالمثيرة للاشمئزاز.

حاليًا يحصل لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على فترة راحة سلبية، بعد نهاية واحد من أطول المواسم في تاريخ الكرة السعودية.

الموسم اختُتم بتتويج الهلال بطلًا للمرة الـ18 في تاريخه، والثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخه، فلم يسبق أن حقق الثلاثية من قبل سوى ناديي الاتحاد والشباب.

أما صدمة الموسم كانت هبوط الأهلي لدوري يلو للدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، بعدما احتل المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 32 نقطة فقط.

ما سبب استياء الصرامي من اللاعبين السعوديين؟

الإعلامي الرياضي لا تعجبه البنية الجسمانية للاعبين المحليين، مؤكدًا أنها مجرد محاولات لتقليد اللاعبين العالميين، لكن في الأخير لا تظهر سوى سوء التدريب.

وكتب الصرامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "استعراض بعض المحترفين المحليين لعضلاتهم استنساخًا لما يفعله نجوم الكرة العالميين يثير الاشمئزاز و الخجل و الشفقة عليهم".

وأضاف: "المحترف العالمي تظهر حالته البدنية والعضلية في أفضل صورها، المحترف المحلي يظهر آثار الأكل الشعبي المثلوثة المقلوبة وسوء التدريب عليه".

#هات_إذنك

إستعراض بعض المحترفين المحليين لعضلاتهم إستنساخا لما يفعله نجوم الكرة العالميين ،؟

يثير الإشمئزاز و الخجل و الشفقة عليهم؟

فالمحترف العالمي تظهر حالته البدنية و العضلية في أفضل صورها،؟

المحترف المحلي "يظهر " أثار الأكل الشعبي "المثلوثه " المقلوبة و سوء التدريب عليه؟ — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 5, 2022

يذكر أن الموسم الجديد من الدوري السعودي 2022-2023 من المقرر أن يبدأ في 25 من أغسطس المقبل.

اقرأ أيضًا..

وكيل أبو جبل يحسم الجدل .. هل يساوم الحارس النصر بعد التخلي عنه؟

حمدالله الأقل فمن الأعلى؟ .. تكلفة أهداف وتمريرات النجوم الحاسمة في الدوري السعودي

حسم مصيرهم .. الأهلي يصدم لاعبيه المحليين