"ما يفعله الاتحاد الآسيوي في دوري الأبطال "تخلف""

وجه الناقد الرياضي طارق النوفل انتقادًا لاذعًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعدم تطبيقه تقنية الفيديو في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، واصفًا ذلك بالتخلف ومطالبًا بعلاج الأمر فورًا أو الرحيل.

الاتحاد القاري وللموسم الثالث على التوالي لا يُقحم تقنية الفيديو في مباريات دوري أبطال آسيا سوى بدءًا من دور الـ16، وحجته في ذلك نقص الموارد المالية أحيانًا وعدم وجود الـVAR في جميع دول القارة أحيانًا أخرى.

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النوفل رفض كافة تلك الحجج من الاتحاد الآسيوي، مشيرًا إلى أن السعودية تُطبق تقنية الفيديو في دوري الدرجة الأولى، ومطالبًا المسؤولين بتوفير الميزانية اللازمة لحل تلك المشكلة.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد" "الاتحاد الآسيوي الوحيد الذي لا يرى تقنية الفيديو جزءًا من اللعبة، بل يراها بمثابة مكافأة منه للفرق التي تأهلت لدور الـ16، ولكننا لا نشكره على تلك المكافأة أبدًا، فالسعودية تطبق الـVAR في دوري الدرجة الأولى".

تابع "بطولة قارية تؤهل للعب في كأس العالم للأندية ومواجهة أندية مثل ليفربول وتشيلسي ومع هذا لا تُطبق فيها تقنية الفيديو في دور المجموعات، هذا ليس أمرًا عاديًا بل تلك مشكلة كبيرة، بل أعتبرها تخلف".

وعن عدم وجود ميزانية لعمل الفيديو، قال النوفل "في أي منظومة رياضية في العالم هناك قسم خاص بالاستثمار وعقود الرعاية، الاتحاد الآسيوي غير قادر على توفير ميزانية لتشغيل تقنية الفيديو! الأمر لا يتطلب مئات الملايين أو المليارات، وباعتقادي إن لم يُصلحوا ذلك الخلل فعليهم الرحيل".

يُشار إلى أن 4 أندية سعودية شاركت في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وقد نجح الثلاثي، الهلال والشباب والفيصلي، في المرور إلى دور الـ16 فيما فشل التعاون وخرج من دور المجموعات الذي استضافته السعودية.