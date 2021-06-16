ما هي قصة فنلندا مع الإصابات الخطيرة؟ إصابة مروعة للاعب روسي بعد إريكسن!

لقطة سيئة للغاية..

تتواصل اللقطات الصعبة في بطولة يورو 2020، وهذه المرة من مباراة روسيا وفنلندا، بعد إصابة خطيرة تعرض لها مدافع الدببة، ماريو فيرنانديش.

وفي الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة، قفز فيرنانديش من أجل كرة في الهواء، ولكنه لم يتمكن من الحفاظ على توازنه ليسقط على ظهره بكل قوة.

الجهاز الطبي لمنتخب روسيا دخل إلى أرض الملعب على الفور بعدما أخذ اللاعب في التألم بشدة وظهرت من اللقطة مدى قوة الإصابة، وأخذوا طويلًا في محاولة إسعافه داخل الملعب.

فيما بعد، نُقل فيرنانديش إلى المستشفى وهو يضع على رقبته ورأسه جهاز دعم أصفر، وقد أعلن الجهاز الطبي لروسيا أنه وبصورة مبدئية، تضرر عموده الفقري إثر هذا السقوط.

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هذه ليست اللقطة الأولى لإصابة مرعبة في يورو 2020، فكانت الأولى والأصعب على الإطلاق لقطة سقوط كريستيان إريكسن في مباراة الدور الأول بين الدنمارك وفنلندا وتعرضه لأزمة قلبية.

المصادفة الغريبة هي أن فنلندا نفسها من كانت في أرض الملعب عن إصابة إريكسن، والآن أيضًا تكرر الأمر بإصابة في مباراة روسيا، التي خسرها المنتخب الاسكندنافي بهدف نظيف.

الجدير بالذكر أن إصابة ماريو فيرنانديش القوية وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام ستجعله يبتعد عن المباريات المتبقية لمنتخب روسيا في البطولة، وقد يمتد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.