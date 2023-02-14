ما هي قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل لعام 2022 من فيفبرو؟ وما موقف محمد صلاح وكريستيانو رونالدو؟

تعرف على قائمة المرشحين للتشكيل الأفضل لعام 2022 من فيفبرو؟ وما موقف محمد صلاح وكريستيانو رونالدو؟

أعلنت الرابطة الدولية للاعبين المحترفين " FIFPRO" قائمتها المكونة من 26 لاعبًا والتي سيتم من بينها اختيار التشكيل المثالي للعام 2022 في عالم كرة القدم.

وتمنح هذه الخيارات عن الفترة بين أغسطس 2021 وحتى يوليو 2022، ولذلك فهناك العديد من النجوم المتألقين الذين وجدوا مكانهم في هذه القائمة، بينما كان غياب بعض النجوم مفاجئًا.

أتى ترشيح البرتغالي كريستيانو رونالدو على سبيل المثال مفاجئًا للعديدين نظرًا لأن البرتغالي لم يقدم أفضل مواسمه حتى في ذروة تألقه مع يونايتد.

بينما كان غياب المصري محمد صلاح مفاجئًا أيضًا وهو الذي يقدم مستوى ثابتًا طيلة السنوات الماضية رفقة الريدز.

الحضور العربي الوحيد في القائمة تمثل في المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان وأسود الأطلس والذي ضمن مكانه في القائمة بعد أداء مميز معتاد للمغربي في أوروبا وبالتحديد مع فريقه باريس سان جيرمان، وكذلك أدائه الرائع مع منتخب المغرب حتى لو لم تكن فترة كأس العالم محتسبة في ذلك التوقيت.

متى موعد إعلان اختيارات التشكيل المثالي لعام 2022؟

في السطور التالية نستعرض لكم اللاعبين الـ 26 الذين تم اختيارهم ضمن قائمة التشكيل المثالي والتي سيتم الإعلان عنها في حفل جوائز الأفضل من "فيفا" يوم الإثنين 27 فبراير 2023.

قائمة التشكيل المثالي للأفضل في 2022؟

حراسة المرمى

اللاعب الجنسية النادي أليسون بيكر برازيلي ليفربول تيبو كورتوا بلجيكي ريال مدريد إيميليانو مارتينيز أرجنتيني أستون فيلا

خط الدفاع

اللاعب الجنسية النادي جواو كانسيلو برتغالي مانشستر سيتي - بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز كندي بايرن ميونخ فيرجيل فان دايك هولندي ليفربول يوشكو جفارديول كرواتي لايبزيج أشرف حكيمي مغربي باريس سان جيرمان ثيو هيرنانديز فرنسي ميلان أنطونيو روديجير ألماني ريال مدريد تياجو سيلفا برازيلي تشيلسي

خط الوسط

اللاعب الجنسية النادي جود بيلينجهام إنجليزي بوروسيا دورتموند كارلوس كاسيميرو برازيلي ريال مدريد - مانشستر يونايتد كيفن دي بروينه بلجيكي مانشستر سيتي إنزو فيرنانديز أرجنتيني ريفر بليت - بنفيكا - تشيلسي جافي إسباني برشلونة لوكا مودريتش كرواتي ريال مدريد بيدري إسباني برشلونة فيديريكو فالفيردي أوروجوياني ريال مدريد

خط الهجوم

اللاعب الجنسية النادي كريم بنزيما فرنسي ريال مدريد ليونيل ميسي أرجنتيني باريس سان جيرمان إرلينج هالاند نرويجي مانشستر سيتي روبرت ليفاندوفسكي بولندي بايرن ميونخ - برشلونة كيليان مبابي فرنسي باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو برتغالي مانشستر يونايتد - النصر نيمار برازيلي باريس سان جيرمان

ما هي قائمة التشكيل المثالي لكرة القدم للسيدات 2022؟

في نفس اليوم يتم اختيار التشكيل المثالي لأفضل اللاعبات في 2022، والذين نستعرضهم في السطور التالية:-

حراسة المرمى

اللاعبة الجنسية النادي ماري إياربس إنجليزية مانشستر يونايتد كريستياني إندلر تشيلية أولمبيك ليون ساندرا بانوس إسبانية برشلونة

خط الدفاع

اللاعبة الجنسية النادي لوسي برونز إنجليزية مانشستر سيتي - برشلونة إيلي كاربينتر أسترالية أولمبيك ليون آشلي لورانس كندية باريس سان جيرمان مابي ليون إسبانية برشلونة إيرين باريديس إسبانية برشلونة ويندي رينارد فرنسية أولمبيك ليون ليا ويليامسون إنجليزية آرسنال

خط الوسط

اللاعبة الجنسية النادي أيتانا بونماتي إسبانية برشلونة كارولين جراهام هانسين نرويجية برشلونة أماندين هنري فرنسية أولمبيك ليون لينا أوبيردورف ألمانية فولفسبورج كالي أوهارا أمريكية واشنطن سبيريت - نيويورك جوثام أليكسيا بوتياس إسبانية برشلونة كييرا والش إنجليزية مانشستر سيتي - برشلونة

خط الهجوم