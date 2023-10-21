ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دور مجموعات دوري أبطال آسيا تجمع بين الهلال السعودي ومومباي سيتي الهندي.

الهلال يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 4 نقاط من مباراتين حقق فيهما فوزًا وتعادلًا.

بينما يتذيل مومباي سيتي الهندي المجموعة بلا نقاط إثر لعبه مباراتين هزم في كليهما.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم طرح تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق بلو ستور.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال ومومباي سيتي الهندي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - مومباي سيتي الإثنين 23 أكتوبر 2023

21:00 السعودية ومصر beIN Sports AFC HD

SSC HD

شاهد الأمير فيصل بن فهد

ما هي شروط الحصول على تذاكر الهلال ومومباي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟



