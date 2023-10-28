ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم في كأس الملك السعودي 2023-2024..

يسعى الهلال إلى مواصلة حفاظه على الأداء الجيد في كل البطولات بعد الوصول إلى صدارة دوري روشن السعودي 2023-2024 والسير بخطى ثابتة نحو اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي.

يواجه في خضم ذلك فريق الحزم الطامح بدوره للفكاك من مراكز الهبوط في الدوري وهو الذي يحتل المركز قبل الأخير، ويريد تحقيق أداء أفضل في كأس الملك.

بالتأكيد يطمح مشجعو الفريقين وخصوصًا الهلاليون في حضور المباراة من الملعب، لذلك نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم في كأس الملك السعودي. 2023-2024..

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ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الهلال والحزم في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

طرحت تذاكر المباراة رسميًا عن طريق تطبيق "بلو ستور"..

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ما هي أسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الهلال والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 من 30 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة.

ما هو موعد مباراة الهلال والحزم في كأس الملك السعودي 2023-2024؟

تقام مباراة الهلال والحزم في دور الـ 16 من كأس الملك السعودي 2023-2024 يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.