ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024..

يتمتع النصر بقوة هائلة هذا الموسم، وما أظهره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوحي بما ينبغي معرفته عن قوة رفاق كريستيانو رونالدو.

النصر حتى الآن حقق العلامة الكاملة في مجموعته بالفوز في 4 مباريات وإحراز 12 نقطة، مردود رائع من رجال المدرب لويس كاسترو.

يواجهون في خضم هذا التألق وصيف المجموعة ذاتها فريق برسبوليس الإيراني، الطامح لتضييق الفجوة بدوره مع العملاق النصراوي.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

طرح النصر تذاكر مباراته ضد برسبوليس الإيراني عبر موقع VICTORYARENa.

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ما هي أسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تتبدأ أسعار تذاكر مباراة النصر وبرسبوليس الإيراني من 40 ريالًا سعوديًا، وتتفاوت أسعارها حسب الفئات التالية:-

الفئة السعر الفئة 1 - منتصف الواجهة 135 ريالًا سعوديًا الفئة 2 - اطراف الواجهة

90 ريالًا سعوديًا الفئة 3 - زاوية الواجهة 65 ريالًا سعوديًا الفئة 4 - خلف المرمى العلوي

45 ريالًا سعوديًا الفئة 5 - خلف المرمى السفلي 40 ريالًا سعوديًا سبورتس لاونج

600 ريال سعودي جاليري لاونج 750 ريالًا سعوديًا جاليري لاونج بلس 860 ريالًا سعوديًا بلاتينيوم لاونج 1200 ريال سعودي الأول برايم 1450 ريالًا سعوديًا تراس 10000 ريال سعودي لاونج العضوية 300 ريال سعودي سبورتس تراس

4000 ريال سعودي

ما هو موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد موعد مباراة النصر وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 على ملعب الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.