ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024 لحساب دور الـ 32

لحساب الدور 32 من منافسات كأس الملك السعودي 2024 تنطلق مباراة هامة تجمع بين الجبلين والهلال على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.

ويطمح الهلال لمصالحة أنصاره بعد فترة من الترنح والتعثرات بالتعادل سواء على مستوى الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

ويحمل الهلال لقب البطولة في النسخة الماضية بعد الفوز على الوحدة في النهائي بركلات الترجيح عقب التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي بـ 1-1.

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في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024؟

طرح نادي الجبلين تذاكر مباراته ضد الهلال عبر منصة Easyticket.

يمكنكم شراء تذاكر مباراة الجبلين والهلال عبر الرابط.

ما هي أسعار تذاكر مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024؟

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الجبلين والهلال من 150 ريالًا سعوديًا، وتصل إلى 500 ريال سعودي حسب فئة التذكرة.

Silver منصة 500 ريال سعودي نادي الهلال A موحد 150 ريالًا سعوديًا نادي الجبلين B موحد 150 ريالًا سعوديًا نادي الجبلين C موحد 150 ريالًا سعوديًا

ما هو موعد مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024؟

تقام مباراة الجبلين والهلال في كأس الملك 2024 في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية ومصر يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد.