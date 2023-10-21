ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

مباراة هامة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة في دور مجوعات دوري أبطال آسيا تجمع بين الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي.
الاتحاد يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد في مباراة واحدة.
بينما القوة الجوية يحتل الصدارة بأربع نقاط حصل عليها من مباراتين، وقد حدذ هذا التباين في عدد المباريات نتيجة المشاكل التي حدثت في مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني
في السطور التالية نستعرض لكم طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ما هي طرق شراء تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تم طرح تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الموقع الرسمي لنادي الاتحاد
المباراة التالية
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بعد الدخول إلى الموقع يتعين عليك تسجيل الدخول، ومن ثم شراء تذاكر المباراة.
ما هي أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 من 20 ريالًا سعوديًا وتتفاوت حسب فئة التذكرة، لكنها تقدم لذوي الهمم مجانًا.
|الفئة
|السعر
|موحد
|20 ريالًا سعوديًا
|فضي
|150 ريالًا سعوديًا
|ذهبي
|300 ريال سعودي
|ذوو الهمم
|مجانًا
ما هو موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
موعد مباراة الاتحاد والقوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 على ملعب الجوهرة المشعة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الاتحاد - القوة الجوية
|الإثنين 23 أكتوبر 2023
19:00 السعودية ومصر
|beIN Sports AFC HD
SSC HD
شاهد
|الجوهرة المشعة
ما هي شروط الحصول على تذاكر الاتحاد والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟
- يلتزم حامل هذه التذكرة بهذه الأحكام والشروط عند صدور التذكرة أو إستخدامها أو محاولة إستخدامها.
- التذاكر غير قابلة للإلغاء، الإسترجاع أو التبديل.
- بشراء هذه التذكرة، توافق على الإمتثال لكافة الأحكام والشروط والإمتثال لأحكام وشروط أُخرى وقيود الجهة المنظمة قبل الفعالية أو خلالها.
- في حالة تم إلغاء ، تأجيل، أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة:
- يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
- يحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة.
- حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المسموح به لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.
- قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.
- الإقرار و الالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام (لمشاهدة الائحة اضغط هنا)
- جميع الأسعار تشمل قيمة الضريبة المضافة.
- يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان.
- يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي قد يتم نشرها على شبكة الأنترنت.
- لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.
- يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة.
- للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.