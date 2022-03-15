ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مرتقبة، تجمع بين مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

المرحلة الختامية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مباراتي ذهاب وعودة، يتأهل الفائز منهما إلى مونديال قطر.

ووضعت القرعة منتخب مصر، الذي تصدر المجموعة السادسة، في مواجهة منتخب السنغال، الذي تصدر بدوره المجموعة الثامنة، في لقاء تاريخي.

آخر مواجهة جمعت بين "الفراعنة" و"أسود التيرانجا" كانت في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، التي استضافتها الكاميرون، وحينها تمكن منتخب السنغال من الفوز باللقب الأول في تاريخه بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

جدول مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وإذا ما أردت متابعة اللقاء من المدرجات، جول يرشدك إلى كل ما تريد معرفته حول تذاكر مباراة مصر والسنغال.

ما هي طرق شراء تذاكر مباراة مصر والسنغال؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة مصر والسنغال من خلال موقع tazkarti.com، والمخصص لتذاكر مباريات الأندية والمنتخبات المصرية.

عند الدخول على الموقع ستختار المباراة من القائمة المتواجدة، ومن ثم قم باتباع الخطوات للحصول على تذكرتك.

ويعد التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا شرطًا أساسيًا للحصول على بطاقة المشجع "FAN ID"، وبالتالي فتح إمكانية حجز المباراة.

وسمحت سلطات الأمن بحضور 50 الف مشجع في مباراة مصر والسنغال، في ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ما هي أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال؟

توجد خمس فئات لتذاكر مباراة مصر والسنغال، في ذهاب المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 100 و2000 جنيه مصري.

الفئة السعر الدرجة الثالثة 100 جنيهًا الدرجة الثانية 250 جنيهًا الدرجة الأولى العلوي 400 جنيهًا الدرجة الأولى 600 جنيهًا المقصورة الرئيسية 2000 جنيهًا

ما هو موعد مباراة مصر والسنغال؟

موعد مباراة مصر والسنغال هو الجمعة 25 مارس 2022 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت السعودية.